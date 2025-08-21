River – Libertad, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV Para lograr la clasificación a los cuartos de final, Marcelo Gallardo pondrá lo mejor que tenga, por lo que, la duda está en el posible regreso de Lucas Martínez Quarta en defensa, y que Juan Fernando Quintero juegue de titular. Por







River jugará este jueves frente a Libertad en el Monumental, el partido definitorio correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ganador de la serie se enfrentará al vencedor del choque entre Palmeiras (Brasil) y Universitario (Perú).

Tras el empate sin goles en Paraguay, el Millonario buscará hacerse fuerte de local para lograr el boleto a los cuartos de final. Para ello, los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen con un gran envión anímico teniendo, ya que, el último fin de semana, logró una contundente victoria en el Torneo Clausura ante Godoy Cruz, pese a haber presentado un equipo alternativo ya que el Muñeco prefirió guardar a lo mejor que tiene para este encuentro.

Así, en comparación al choque ante los mendocinos, el entrenador riverplatense hará varios cambios en los 11 iniciales, aunque solo cuatro a los que disputaron el cotejo en suelo paraguayo. Ante ellos, la duda radica en la última línea: Lucas Martínez Quarta, recuperado del esguince en la rodilla, pelea por un lugar con Sebastián Boselli.

Además, en la mitad de cancha Giuliano Galoppo, autor de dos de los goles ante el Tomba, reemplazaría a Kevin Castaño, de flojo rendimiento en los últimos partidos y el juvenil Santiago Lencina, podría cederle su lugar al colombiano, Juan Fernando Quintero. Por último, en la delantera, otra variante es el ingreso de Sebastián Driussi por el colombiano, Miguel Borja.

Por su parte, los paraguayos llegan tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. El Gumarelo se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol para lograr el pase a la siguiente instancia.