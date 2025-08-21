21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

River – Libertad, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Para lograr la clasificación a los cuartos de final, Marcelo Gallardo pondrá lo mejor que tenga, por lo que, la duda está en el posible regreso de Lucas Martínez Quarta en defensa, y que Juan Fernando Quintero juegue de titular.

Por
River jugará frente a Libertad desde las 21:30 en el Monumental

River jugará frente a Libertad desde las 21:30 en el Monumental

@Libertad_Guma

River jugará este jueves frente a Libertad en el Monumental, el partido definitorio correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ganador de la serie se enfrentará al vencedor del choque entre Palmeiras (Brasil) y Universitario (Perú).

La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero.
Te puede interesar:

La línea D del subte extiende su horario este jueves por el partido de River: hasta qué hora funcionará

Tras el empate sin goles en Paraguay, el Millonario buscará hacerse fuerte de local para lograr el boleto a los cuartos de final. Para ello, los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen con un gran envión anímico teniendo, ya que, el último fin de semana, logró una contundente victoria en el Torneo Clausura ante Godoy Cruz, pese a haber presentado un equipo alternativo ya que el Muñeco prefirió guardar a lo mejor que tiene para este encuentro.

Así, en comparación al choque ante los mendocinos, el entrenador riverplatense hará varios cambios en los 11 iniciales, aunque solo cuatro a los que disputaron el cotejo en suelo paraguayo. Ante ellos, la duda radica en la última línea: Lucas Martínez Quarta, recuperado del esguince en la rodilla, pelea por un lugar con Sebastián Boselli.

Además, en la mitad de cancha Giuliano Galoppo, autor de dos de los goles ante el Tomba, reemplazaría a Kevin Castaño, de flojo rendimiento en los últimos partidos y el juvenil Santiago Lencina, podría cederle su lugar al colombiano, Juan Fernando Quintero. Por último, en la delantera, otra variante es el ingreso de Sebastián Driussi por el colombiano, Miguel Borja.

Por su parte, los paraguayos llegan tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. El Gumarelo se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol para lograr el pase a la siguiente instancia.

River – Libertad: hora y televisión

  • Hora: 21.30
  • Televisión: Fox Sports y Telefe
  • Árbitro: Andrés Matonte
  • Estadio: Monumental

River – Libertad: probables formaciones

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
  • Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rojo convirtió un gol, pero se lo anularon y luego terminó expulsado.

El mensaje de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing, con chicana contra Boca y Riquelme incluida

Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Maravilla metió un doblete y fue la figura del partido.
play

Hazaña de Racing en Avellaneda: con un gol agónico, le ganó a Peñarol por 3-1 y clasificó a los cuartos de final

¿Se juegan las revanchas de Racing, Vélez y Huracán?

Alerta meteorológica por ciclogénesis en el AMBA: los partidos de Vélez, Racing y Huracán, en la mira

El uruguayo Boselli, titular por la lesión de Pezzella, despeja el balón de cabeza.
play

River empató 0-0 con Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final y dejó la llave abierta

El partido de vuelta se jugará el jueves 21 en el estadio Monumental

River visita a Libertad de Paraguay por los octavos de la Copa Libertadores

Rating Cero

Wanda, además, reclamó por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

¿Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi? "Quizás muy pronto tengas la noticia"

Las Películas de Neflix que te harán reír y distenderte
play

Cuatro amigos, una noche de descontrol y mil anécdotas: cuál es la película que desde que llegó a Netflix es la más vista de la plataforma

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

últimas noticias

play

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

Hace 14 minutos
“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

Hace 46 minutos
Los docentes advierten sobre el impacto negativo del alcohol en los estudios.

Adolescentes y alcohol: los docentes quieren trabajar la prevención en el aula, pero advierten que les faltan herramientas

Hace 54 minutos
El comercio electrónico, cada vez más presente en la vida de los argentinos.

En plena competencia con Temu y Shein, el comercio electrónico negocia una baja de impuestos

Hace 58 minutos
Casi la mitad de los chicos siente presión de sus familias para seguir un camino determinado.

Adolescentes en crisis: 6 de cada 10 sienten que su situación económica limita sus planes a futuro

Hace 59 minutos