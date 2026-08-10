Murió una leyenda de la NBA que entrenó a New York Knicks y Golden State Warriors

Don Nelson falleció este domingo a los 86 años rodeado de su familia , según confirmó su entorno a través de un comunicado que dio a conocer la causa del deceso. La noticia generó una gran cantidad de homenajes al miembro del Salón de la Fama de la NBA, quien fue una de las figuras más influyentes de la historia de la liga.

"El domingo por la mañana nuestro amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo Don Nelson se fue pacíficamente a estar con el Señor, rodeado de su cariñosa familia", expresó el parte de prensa difundido por el periodista Marc Stein. El comunicado agregó: "Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon con amor, compartiendo la bendición de su amistad y reviviendo recuerdos preciados".

Los Golden State Warriors, franquicia con la que Nelson construyó buena parte de su legado, también se despidieron públicamente. "Nelson fue un auténtico visionario del baloncesto que veía el juego de otra manera y nunca temió desafiar el pensamiento convencional", declaró el equipo en un comunicado. "Su enfoque ayudó a moldear el deporte y abrió el camino para generaciones posteriores de jugadores y entrenadores", añadió la franquicia, que fue campeona bajo sus órdenes.

"Más que nada, Don Nelson será recordado por su autenticidad, su personalidad arrolladora y su increíble pasión por el baloncesto; su influencia en la franquicia de los Warriors perdurará durante años", destacaron desde la organización, en un mensaje que resume el efecto que generó dentro y fuera de las canchas.

Pocos nombres en la historia de la NBA reúnen tantos registros y tantas décadas de protagonismo como el de Don Nelson. Fue jugador, entrenador y director general, y en cada uno de esos roles dejó una marca difícil de igualar. Como jugador, se consagró campeón en cinco ocasiones con los Boston Celtics, en 1966, 1968, 1969, 1974 y 1976 , y la franquicia de Massachusetts retiró su dorsal número 19 en su honor.

Redes sociales

Al año siguiente de retirarse como jugador, Nelson dio el salto a entrenador e inició un recorrido de 32 temporadas que lo convirtió en el segundo con más victorias en la historia de la competición. Su registro final fue de 1.335 triunfos y 1.063 derrotas, superado únicamente por Gregg Popovich, quien lo sobrepasó en 2022 con 1.390 victorias. Según informó USA Today, Nelson es el único técnico en la historia de la liga que logró más de 300 victorias con tres franquicias distintas: los Milwaukee Bucks, los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks, donde además ejerció como director general.

Más allá de las estadísticas, la huella de Nelson en el básquet fue principalmente táctica. Fue uno de los primeros en impulsar el "small ball", un modelo ofensivo basado en la velocidad, el ritmo alto y la movilidad por encima de la fortaleza física, estilo que con los años se convirtió en tendencia dominante en todos los niveles del deporte y que pasó a conocerse como "Nellie Ball" en su honor. En Golden State construyó el llamado "Run TMC", el tridente ofensivo formado por Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin, mientras que en Dallas potenció a una generación encabezada por Dirk Nowitzki y Steve Nash. Por último, fue parte del inicio de un proceso que cambió la NBA. En su regreso a los Warriors en la temporada 2009-2010 dirigió a un joven Stephen Curry en su primer año en la liga.

Redes sociales

Su trayectoria fue reconocida en múltiples oportunidades:, ya que fue elegido Entrenador del Año de la NBA en tres ocasiones, fue incluido en 1996 entre los diez mejores técnicos de la historia de la competición, y en 1994 dirigió al Team USA en el Campeonato Mundial, donde el combinado estadounidense se colgó la medalla de oro. En 2012, su nombre ingresó al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, el máximo reconocimiento que puede recibir una figura de este deporte en Estados Unidos.