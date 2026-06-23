Mundial 2026, en vivo: tras la función de Messi, Cristiano Ronaldo enfrenta a Uzbekistán y Colombia va por la clasificación

Cómo será el futuro de la Selección argentina si logra clasificar a octavos de final

Si la Selección Argentina logra meterse en los octavos de final, se enfrentará al vencedor del cruce entre el segundo clasificado de los grupos D y G. Con la tabla actual, ese encuentro sería entre Australia y Bélgica.

De avanzar a los cuartos de final, el rival de mayor peso en el camino sería Portugal, que aparece como principal candidato a quedarse con su zona junto a Colombia. También surgen otras alternativas como Suiza o Canadá, integrantes del Grupo B, que comparten sector con Qatar y Bosnia.

Ya en una eventual semifinal, el recorrido podría volverse aún más exigente. En la parte alta del cuadro, y siempre que terminen primeros en sus respectivos grupos, Brasil e Inglaterra aparecen como los posibles rivales para el equipo de Lionel Scaloni.