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Mundial 2026, en vivo: tras la función de Messi, Cristiano Ronaldo enfrenta a Uzbekistán y Colombia va por la clasificación

Portugal, Inglaterra, Colombia y Croacia salen a la cancha en una jornada que puede empezar a definir a varios clasificados para los dieciseisavos de final. Seguí el minuto a minuto con toda la información de la Copa del Mundo.

- 23 de junio 2026 - 09:23
Mundial 2026
Mundial 2026, en vivo: agenda, resultados y todas las novedades de la segunda fecha de la fase de grupos

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El Mundial 2026 continúa este martes con una jornada clave de la segunda fecha de la fase de grupos. Cuatro partidos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México pueden empezar a definir a varios de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final y también dejar a algunas selecciones al borde de la eliminación.

La acción comenzará a las 14 con el duelo entre Portugal y Uzbekistán en el Houston Stadium, en la ciudad de Houston. El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo está obligado a conseguir una victoria luego del empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut, un resultado que le impidió dar un paso importante hacia la clasificación.

Más tarde, desde las 17, Inglaterra y Ghana se enfrentarán en el Boston Stadium. Ambos seleccionados arrancaron el Mundial con una victoria en la primera fecha y el ganador no solo asegurará su boleto a la próxima ronda, sino que además quedará como líder del Grupo L.

A las 20 será el turno de Panamá y Croacia en el Toronto Stadium, en Canadá. Los croatas intentarán recuperarse de la derrota sufrida en su estreno ante Inglaterra, mientras que los panameños buscarán mantenerse con chances de avanzar a la siguiente instancia.

El cierre de la jornada llegará a las 23 con Colombia frente a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara. Tras haber vencido a Uzbekistán en su presentación, el equipo cafetero intentará sumar nuevamente de a tres para garantizar su clasificación a la segunda fase del torneo.

Cómo será el futuro de la Selección argentina si logra clasificar a octavos de final

Si la Selección Argentina logra meterse en los octavos de final, se enfrentará al vencedor del cruce entre el segundo clasificado de los grupos D y G. Con la tabla actual, ese encuentro sería entre Australia y Bélgica.

De avanzar a los cuartos de final, el rival de mayor peso en el camino sería Portugal, que aparece como principal candidato a quedarse con su zona junto a Colombia. También surgen otras alternativas como Suiza o Canadá, integrantes del Grupo B, que comparten sector con Qatar y Bosnia.

Ya en una eventual semifinal, el recorrido podría volverse aún más exigente. En la parte alta del cuadro, y siempre que terminen primeros en sus respectivos grupos, Brasil e Inglaterra aparecen como los posibles rivales para el equipo de Lionel Scaloni.

Los próximos partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026

  • Fecha 3 - fase de grupos: sábado 27 de junio, a las 23
  • Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio, a las 19.00
  • Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13.00
  • Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00
  • Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00
  • Final: domingo 19 de julio, a las 16

Contra quién jugaría la Selección argentina en 16avos. del Mundial 2026

Argentina podría cruzarse con Uruguay, por el momento, ya que es segundo del grupo H. Pero el rival puede cambiar dependiendo de los resultados.

Si Uruguay le gana a España + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita o Uruguay le gana a España + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, el rival será España.

Si España le gana a Uruguay + Cabo Verde vence a Arabia Saudita o España le gana a Uruguay + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita, el rival será Cabo Verde.

Si España le gana a Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde o Empatan España y Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, el rival será Arabia Saudita.

También podría haber desempate, pero en ese caso el orden para determinarlo es la diferencia de goles totales, goles a favor, fair play y ranking FIFA.

Tabla de posiciones, grupos K y J

Los partidos del martes 23 de junio

  • 14.00: Portugal vs. Uzbekistán (Houston Stadium, Houston).
  • 17.00: Inglaterra vs. Ghana (Boston Stadium, Boston).
  • 20.00: Panamá vs. Croacia (Toronto Stadium, Toronto).
  • 23.00: Colombia vs. República Democrática del Congo (Estadio Guadalajara, Guadalajara).

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