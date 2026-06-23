Mundial 2026: Argelia le ganó a Jordania y la Selección argentina ya sabe cuándo jugará los 16avos

El equipo africano se llevó el triunfo por 2 a 1 y sueña con clasificarse en la última fecha ante Austria, mientras que este resultado le aseguró el primer lugar del Grupo J al equipo de Lionel Scaloni. ¿Contra quién jugaría?

Luego de la victoria de Argelia por 2 a 1 a Jordania en la segunda fecha de la fase de grupos, la Selección argentina se aseguró el primer puesto del grupo J. De este modo, ya tiene día y horario confirmado para el partido de 16avos , incluso sin haberse disputado la última fecha.

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El equipo africano dominó la mayor parte del partido, pero inició abajo en el marcador por un inesperado gol de Jordania casi al final del primer tiempo. Pero en la segunda mitad, lograron darle más claridad al juego. Esta victoria les dio chances de clasificación porque ahora están terceros.

Mientras que, sin haber podido sumar ningún punto, Jordania quedó eliminada sin chances de pelear por un hipotético tercer puesto, ya que cedería en un hipotético desempato olímpico frente a Austria o Argelia.

De esta manera, se confirmaron la fechas y horarios de los próximos partidos de Argentina , exceptuando la última fecha que ya se sabía que jugaría el sábado a las 23 vs. Jordania en el último partido de fase de grupos.

Argentina podría cruzarse con Uruguay, por el momento, ya que es segundo del grupo H. Pero el rival puede cambiar dependiendo de los resultados.

Si Uruguay le gana a España + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita o Uruguay le gana a España + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, el rival será España.

Si España le gana a Uruguay + Cabo Verde vence a Arabia Saudita o España le gana a Uruguay + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita, el rival será Cabo Verde.

Si España le gana a Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde o Empatan España y Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, el rival será Arabia Saudita.

También podría haber desempate, pero en ese caso el orden para determinarlo es la diferencia de goles totales, goles a favor, fair play y ranking FIFA.

Cómo será el futuro de la Selección argentina si logra clasificar a octavos de final

Si la Selección Argentina logra meterse en los octavos de final, se enfrentará al vencedor del cruce entre el segundo clasificado de los grupos D y G. Con la tabla actual, ese encuentro sería entre Australia y Bélgica.

De avanzar a los cuartos de final, el rival de mayor peso en el camino sería Portugal, que aparece como principal candidato a quedarse con su zona junto a Colombia. También surgen otras alternativas como Suiza o Canadá, integrantes del Grupo B, que comparten sector con Qatar y Bosnia.

Ya en una eventual semifinal, el recorrido podría volverse aún más exigente. En la parte alta del cuadro, y siempre que terminen primeros en sus respectivos grupos, Brasil e Inglaterra aparecen como los posibles rivales para el equipo de Lionel Scaloni.