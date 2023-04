Sigue la polémica tras el Independiente - Racing: el elogio de Víctor Blanco para el árbitro

Horas más tarde de haber terminado el choque de Avellaneda, el mandamás del conjunto blanquiceleste habló con la prensa y no escatimó en elogios para con el árbitro Yael Falcón Pérez , quien a los 35 minutos de la primera etapa marcó una infracción de Javier Vallejo sobre Facundo Mura que fue afuera del área . A pesar de las protestas, el VAR (a cargo de Darío Herrera) no anuló la sanción.

Ante esta situación que generó polémica, Blanco aseguró que el arbitraje la pareció “normal”. “Falcón Pérez es un árbitro con mucho futuro”, aseguró y hasta intentó aplacar las polémicas al señalar que “con Racing no nos fue muy bien en muchos partidos que le tocó dirigir”.

https://twitter.com/RacingManiacos/status/1647976741787299842 Víctor Blanco, presidente de #Racing: "Yael Falcón Pérez es un árbitro con mucho futuro. Su rendimiento fue normal. El resultado fue justo".pic.twitter.com/4GDtvcZpBW — Racingmaníacos (@RacingManiacos) April 17, 2023

“El de ayer fue un partido normal. Su rendimiento fue normal”, elogió el presidente de La Acadé.

Consultado por si entendía el enojo de la parcialidad del Rojo lanzó: “¿Sabes la bronca que tenemos nosotros por el arbitraje contra Gimnasia que nos dirigió el mismo árbitro? Nos dio un penal en contra y no nos dio una para nosotros. Son así los partidos, a veces te tocan a favor y otros en contra, pero creo que fue un justo resultado”.

El filoso descargo del Kun Agüero en Twitch contra el árbitro de Independiente – Racing

Sergio “Kun” Agüero hizo un análisis de lo que dejó el encuentro de Avellaneda y no tuvo piedad contra Yael Falcón Pérez.

El primero descargo del Kun fue a través de su Twitter agregando la imagen donde se observa la falta de Javier Vallejos sobre Facundo Mura: “Penal, impecable el VAR de Argentina”. Luego, advirtió: “Explica que empieza afuera y cae adentro. Si tenés que cobrar donde empieza cara de termo”.

Pero el enojo del exBarcelona siguió su polémico análisis a través de su cuenta de Twitch, donde realiza los streamings. “Nos robaron”, fue su primera y contundente sentencia.

“¿Cómo mierda se llama el árbitro? Yael Falcón Pérez, un desastre, ese nombre... Escuchame una cosa, la explicación que da. 'Comienza fuera y cae adentro'. Se cobra la falta donde empieza. Está para meterle un sopapo al salame este. Como puede cobrar un penal que es un metro afuera”, señaló el Kun y agregó: “¿Qué mierda estaban haciendo los árbitros del VAR?”.

“Es una vergüenza, un robo a mano armada de verdad. No sé qué estaban haciendo los del VAR para ayudar a Yael. ¿Por qué no lo ayudan? Que encima es horrible dirigiendo. ¿Están jugando al Valorant? No entiendo qué hacen. Tienen que habilitar los audios del VAR, que se escuche lo que se habla. Como si fuera la caja negra de un avión. Es como la mano que no le cobran a Sarmiento contra Tigre. Mano clarísima. Yo no entiendo esas cosas”, concluyó.