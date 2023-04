El filoso descargo del Kun Agüero en Twitch contra el árbitro de Independiente – Racing

El primero descargo del Kun fue a través de su Twitter agregando la imagen donde se observa la falta de Javier Vallejos sobre Facundo Mura: “Penal, impecable el VAR de Argentina”. Luego, advirtió: “Explica que empieza afuera y cae adentro. Si tenés que cobrar donde empieza cara de termo”.

Pero después, el enojo del exBarcelona siguió su polémico descargo a través de su cuenta de Twitch, donde realiza los streamings. “Nos robaron”, fue su primera y contundente sentencia.

“¿Cómo mierda se llama el árbitro? Yael Falcón Pérez, un desastre, ese nombre... Escuchame una cosa, la explicación que da. 'Comienza fuera y cae adentro'. Se cobra la falta donde empieza. Está para meterle un sopapo al salame este. Como puede cobrar un penal que es un metro afuera”, señaló el Kun y agregó: “¿Qué mierda estaban haciendo los árbitros del VAR?”.

“Es una vergüenza, un robo a mano armada de verdad. No sé qué estaban haciendo los del VAR para ayudar a Yael. ¿Por qué no lo ayudan? Que encima es horrible dirigiendo. ¿Están jugando al Valorant? No entiendo qué hacen. Tienen que habilitar los audios del VAR, que se escuche lo que se habla. Como si fuera la caja negra de un avión. Es como la mano que no le cobran a Sarmiento contra Tigre. Mano clarísima. Yo no entiendo esas cosas”, concluyó.

Polémico penal a favor de Racing en el clásico de Avellaneda: qué dice el reglamento

Pasada la media hora de juego de la primera etapa, Vallejo sujetó a Mura dentro de la medialuna del área y lo soltó mientras ingresaban al sector delimitado, por lo cual Yael Falcón Pérez no dudó en pitar la pena máxima para la Academia.

Ante la polémica, el reglamento indica que “si un defensor comienza a sujetar a un adversario fuera del área penal y continua sujetándolo dentro de la misma, el árbitro concederá tu tiro penal”.