4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Show de asistencias de Lionel Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution

El astro argentino fue clave en el regreso a la victoria de Las Garzas, con tres pases-gol, en el Chase Stadium por la antepenúltima fecha de la MLS. Sobre el final, hubo un homenaje a Sergio Busquets, quien anunció su retiro del fútbol.

Por
Rodrigo De Paul y Messi

Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.

Inter Miami venció por 4 a 1 a New England Revolution, en el Chase Stadium, en Florida por la fecha 33 de la MLS, con tres asistencias del astro argentino Lionel Messi, quien fue una de las figuras en la victoria. Las Garzas dominaron de principio a fin el encuentro ante uno de los equipos más flojos del torneo, y volvió al triunfo, con un doblete de Jordi Alba y otro de Tadeo Allende (descontó Dor Turgeman para la visita). Así, quedó en el tercer lugar de la Conferencia Este con 59 puntos (ya no puede alcanzar al líder Philadelphia con 66).

Messi volverá a India tras 14 años para una visita solidaria
Te puede interesar:

Messi anunció una gira por India por un gesto solidario: "Muy contento de visitar un país tan hermoso"

El crack rosarino la rompió en Fort Lauderdale, con tres pases-gol y llega afilado a la doble fecha FIFA de la próxima semana con la Selección argentina: de paso, alcanzó las 395 asistencia en toda su carrera y está ahí de convertirse en el máximo asistidor de la historia. Un show de Leo para lavarle la cara a este Inter Miami, que venía de una dura derrota por 5-3 frente a Chicago Fire.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1974650633295913395&partner=&hide_thread=false

Tras un inicio con altibajos en Florida y con una lluvia torrencial por momentos, Lionel Messi se lució con una asistencia precisa para Tadeo Allende y luego habilitó a Jordi Alba tras una gran maniobra individual, lo que permitió que el equipo de Javier Mascherano se fuera al descanso con una ventaja de 2-0.

En la segunda mitad, New England logró descontar gracias al israelí Turgeman, pero la reacción no tardó en llegar: el capitán argentino volvió a brillar con un pase largo que Allende transformó en el 3-1. Poco después, Alba volvió a marcar y amplió la diferencia para sentenciar el partido. Luego, hubo tiempo para un homenaje a Sergio Busquets (37 años), el ídolo del Barcelona y la Selección española, que anunció su retiro del fútbol al final de la temporada.

messi new england miami
Lionel Messi lleg&oacute; a las 395 asistencias en toda su carrera.

Lionel Messi llegó a las 395 asistencias en toda su carrera.

De esta manera, el equipo rosa aún tiene un partido pendiente, el próximo sábado frente a Atlanta United, donde no jugará Messi por estar convocado a la Selección argentina. Las Garzas finalizarán la Temporada Regular contra Nashville SC (18/10) como visitante aunque ya sin chances de obtener la Supporters’ Shield, trofeo al mejor equipo de la temporada, ya que Philadelphia Union se quedó con la Conferencia Este.

Mirá el resumen de la goleada de Inter Miami sobre New England Revolution

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

The Guardian lo incluyó dentro de los 60 talentos más prometedores de su generación.

Tiene 18 años, es francés y no solo es talentoso: lleva el apellido Messi

Trionda, la flamante pelota oficial de la cita mundialista.

Se conoció la pelota oficial del Mundial 2026: el homenaje a los países anfitriones y la presentación de Messi

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

La camiseta alternativa sería muy parecida a la usada en Qatar 2022.

Se filtró la polémica camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: el detalle que divide a los hinchas

Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco.

Video: Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco y le ganó un desafío a Rodrigo de Paul

iego Maradona disputó 589 partidos oficiales en clubes y selecciones, y anotó 311 goles.

¿Messi o Maradona? Quién es mejor para Hernán Crespo

Rating Cero

La pareja formó una familia ensamblada con los hijos de sus relaciones anteriores.

Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre de su hija: cuál es y qué significa

La productora junto a su nieta e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich: dos testigos dieron nuevos detalles de la tragedia

Pestañela diariamente da el parte médico de Thiago, en sus redes.

Daniela Celis, presente en la peregrinación de Luján tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina

El cambio de canal podría darse en la mitad del 2026. 

¡Bombazo! Gran figura de América TV en la mira de Telefe con una oferta importante para 2026

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.
play

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Soledad Pastorutti eligió una fragancia floral y frutal como parte de su estilo cotidiano.

Cuál es el perfume favorito de Soledad Pastorutti: esto es lo que sale

últimas noticias

play
Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.

Show de asistencias de Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution

Hace 34 minutos
El Presidente Javier Milei visitó a Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos.

Milei anunció junto a Figerio que la Hidrovía incorporará a Entre Ríos y se harán nuevos dragados en el río Paraná

Hace 1 hora
play

Juan Grabois cruzó a José Luis Espert: "No das lástima, das asco"

Hace 1 hora
play
Dylan Gorosito, el jugador de Boca, metió un golazo de otro partido.

Con un golazo de Gorosito, la Selección derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial Sub 20 de Chile

Hace 1 hora
El mandatario le habló a la gente que se hizo presente a través de un megáfono.

Milei llevó la campaña a Entre Ríos, junto al gobernador Frigerio: "Sé que también la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor"

Hace 1 hora