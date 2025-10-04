Show de asistencias de Lionel Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution El astro argentino fue clave en el regreso a la victoria de Las Garzas, con tres pases-gol, en el Chase Stadium por la antepenúltima fecha de la MLS. Sobre el final, hubo un homenaje a Sergio Busquets, quien anunció su retiro del fútbol. Por







Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.

Inter Miami venció por 4 a 1 a New England Revolution, en el Chase Stadium, en Florida por la fecha 33 de la MLS, con tres asistencias del astro argentino Lionel Messi, quien fue una de las figuras en la victoria. Las Garzas dominaron de principio a fin el encuentro ante uno de los equipos más flojos del torneo, y volvió al triunfo, con un doblete de Jordi Alba y otro de Tadeo Allende (descontó Dor Turgeman para la visita). Así, quedó en el tercer lugar de la Conferencia Este con 59 puntos (ya no puede alcanzar al líder Philadelphia con 66).

El crack rosarino la rompió en Fort Lauderdale, con tres pases-gol y llega afilado a la doble fecha FIFA de la próxima semana con la Selección argentina: de paso, alcanzó las 395 asistencia en toda su carrera y está ahí de convertirse en el máximo asistidor de la historia. Un show de Leo para lavarle la cara a este Inter Miami, que venía de una dura derrota por 5-3 frente a Chicago Fire.

Tras un inicio con altibajos en Florida y con una lluvia torrencial por momentos, Lionel Messi se lució con una asistencia precisa para Tadeo Allende y luego habilitó a Jordi Alba tras una gran maniobra individual, lo que permitió que el equipo de Javier Mascherano se fuera al descanso con una ventaja de 2-0.

En la segunda mitad, New England logró descontar gracias al israelí Turgeman, pero la reacción no tardó en llegar: el capitán argentino volvió a brillar con un pase largo que Allende transformó en el 3-1. Poco después, Alba volvió a marcar y amplió la diferencia para sentenciar el partido. Luego, hubo tiempo para un homenaje a Sergio Busquets (37 años), el ídolo del Barcelona y la Selección española, que anunció su retiro del fútbol al final de la temporada.