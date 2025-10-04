4 de octubre de 2025 Inicio
Tiene 18 años, es francés y no solo es talentoso: lleva el apellido Messi

En la selección juvenil, su apellido ya genera expectativa, pero su talento lo ubica por mérito propio.

The Guardian lo incluyó dentro de los 60 talentos más prometedores de su generación.

El nombre Messi sigue generando noticias en el mundo del fútbol, pero esta vez no se trata de Lionel. A sus 18 años, un joven francés llamado Rayane Messi empieza a llamar la atención por sus condiciones técnicas, su proyección y la coincidencia de compartir apellido con el astro argentino. Aunque no existe parentesco entre ellos, su irrupción en el profesionalismo lo coloca en el radar de quienes buscan herederos en el fútbol europeo.

El continente atraviesa un recambio generacional en el que figuras como Lamine Yamal, Jude Bellingham o Kylian Mbappé lideran la transición hacia una nueva etapa. La aparición de Messi Tanfouri se suma a este fenómeno, despertando curiosidad tanto por su desempeño en la cancha como por la inevitable comparación que genera su apellido.

Su historia deportiva comenzó en academias muy famosas y hoy continúa en equipos que le permiten crecer a gran velocidad. Con goles decisivos, presencia en la selección juvenil de Francia y el reconocimiento internacional de medios especializados, Rayane Messi empieza a construir un camino propio que lo ubica entre las joyas a seguir en los próximos años.

Rayane Messi

Quién es Rayane Messi, la joya francesa que tiene el apellido Messi

Rayane Messi Tanfouri nació en 2007 en la ciudad de Sèvres, Francia. Desde pequeño mostró talento y fue incorporado a la reconocida Academia Clairefontaine, cantera de futbolistas que brillaron en selecciones y ligas europeas. Su debut profesional llegó muy temprano, ya que a los 16 años vistió la camiseta del Dijon FCO y, apenas dos temporadas después, pasó al Racing de Estrasburgo, donde alcanzó su mejor nivel inicial.

En 2024 se destacó en la Copa de Francia con una actuación que lo puso en los titulares: dos goles en apenas seis minutos. Ese rendimiento lo catapultó a la selección Sub-19 de Francia, donde debutó en octubre del mismo año. En total sumó cinco encuentros y anotó un tanto, confirmando su capacidad de adaptarse a competencias internacionales.

Rayane Messi

El medio británico The Guardian lo incluyó dentro de los 60 talentos más prometedores de su generación, un reconocimiento que muy pocos alcanzan a su edad. Actualmente juega en el Pau FC, club con el que firmó contrato hasta 2026 y desde donde espera seguir evolucionando para ganarse un lugar en la élite del fútbol europeo.

