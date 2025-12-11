La frase de Dibu Martínez sobre Independiente que ilusionó a sus hinchas: "Lo veo..." El arquero de la Selección argentina habló de todo en una entrevista en Inglaterra y dejó la puerta abierta a un posible regreso al fútbol argentino. ¿Volverá a Avellaneda? Por + Seguir en







El arquero de 33 años es capitán y figura de Aston Villa de Inglaterra.

El arquero y figura de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez brindó una entrevista, donde habló sobre el presente en la Albiceleste, sus expectativas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y sorprendió a los hinchas de Independiente al tocar el tema de su regreso al fútbol argentino.

En una entrevista con DSports en Inglaterra, la figura y capitán del Aston Villa dejó en claro su postura sobre su llegada al Rojo, tras finalizar su contrato en el club inglés: "Siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero lo veo lejos. Tengo dos años de contrato, tengo el Mundial por delante, estoy en mi mejor momento", expresó.

Además, añadió: "Va a ser muy difícil que vuelva, si vuelve quiero hacerlo bien como ahora. Hacerlo tan grande no es algo que yo quiera, las últimas balas se van perdiendo".

El marplatense de 33 años, surgido de las Inferiores del Rojo, nunca llegó a debutar en la Primera del club que lo vio nacer, por eso, jugar en el Libertadores de América es una cuenta pendiente. "Estoy abierto. Sé que la Premier League es la mejor liga del mundo, competís todos los partidos. Si no sacás una pelota al ángulo todos los partidos, perdés. La próxima decisión será para estar entre familia", resaltó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró que se encuentra en su mejor momento y que espera llegar de manera óptima al Mundial del año que viene, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “La gente sabe que nosotros vamos a competir y lo vamos a dar al máximo. No tenemos esa presión de llegar a la final del Mundial, pero para mí sí sería un dolor no llegar hasta el último partido. Lo vamos a lograr, yo me voy a preparar mejor que en Qatar, tengo la experiencia que no quiero sufrir como sufrí allá“, soltó Dibu.