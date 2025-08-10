10 de agosto de 2025 Inicio
Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Es considerado uno de los mejores jugadores de su país y su generación, y era letal en el uno contra uno. Fuera de la cancha, tuvo problemas con la Justicia y pasó cuatro meses en la cárcel.

Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

El mediocampista colombiano Freddy Rincón es recordado como uno de los mejores futbolistas de la historia de su país. Brilló en el Real Madrid y en la Selección, pero también atravesó momentos complicados: fue acusado de blanqueo de capitales y estuvo preso por tráfico de drogas.

En marzo de 2007, la Fiscalía de Panamá lo acusó de servir como testaferro de grupos vinculados con el narcotráfico e Interpol emitió una orden de captura en su contra. Estaba sospechado de lavar recursos ilegales procedentes del cártel que lideraba Pablo Rayo Montaño, y varios de sus bienes fueron confiscados.

Rincón fue detenido en Brasil y pasó cuatro meses y medio en la cárcel. Luego, continuó el proceso en libertad hasta que fue exonerado definitivamente en 2016. Después de eso, trabajó como entrenador y asistente técnico hasta su muerte, el 14 de abril de 2022, debido a un grave accidente automovilístico.

Freddy Rincón

El paso de Freddy Rincón por el fútbol

Freddy Rincón debutó en Primera en 1986 con Independiente Santa Fe. Apodado "el Coloso de Buenaventura" por su imponente contextura física, formó parte de la generación dorada del fútbol colombiano junto a estrellas como Carlos Valderrama, René Higuita e Iván René Valenciano, entre otras.

A partir de 1990 brilló en el América de Cali, donde obtuvo dos títulos de Liga. Luego pasó por Palmeiras y el Napoli antes de llegar al club más importante de su carrera, el Real Madrid. También jugó en Corinthians, Santos y Cruzeiro. En total, fueron 754 partidos en los que anotó 148 goles.

En paralelo, tuvo un destacado paso por la Selección colombiana, donde fue verdugo de Sergio Goycochea: le convirtió dos goles en el histórico partido que se jugó en 1993 en el Estadio Monumental y terminó 5 a 0 a favor de Colombia. El arquero lo describió como "uno de los mejores jugadores colombianos de la historia".

