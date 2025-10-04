Selección argentina vs. Italia, por el Mundial Sub 20 de Chile 2025: hora, TV y formaciones El equipo de Diego Placente, que ya se aseguró la clasificación a octavos de final, quiere ganar su grupo: necesita un empate en Valparaíso. Por







La Albiceleste ganó los dos partidos anteriores. Redes sociales

La Selección argentina Sub 20 jugará el último partido de la fase regular del Mundial de Chile 2025 y enfrentará a Italia con el objetivo de terminar primero en su zona. El encuentro se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en simultáneo se llevará a cabo el duelo entre Australia y Cuba.

El grupo actualmente está liderado por el equipo de Diego Placente con seis puntos e Italia está como escolta con 4, por lo que todavía no selló el pase. Cabe destacar, que la Albiceleste ya tiene asegurado el lugar, pero va por el puntaje perfecto para quedar como primero.

Sub 20 Selección X: Selección

Le ganó a Cuba 3-1 y luego a Australia 4-1, con solo empatar, ya se quedarán con el primer puesto, pero si pierde quedará en manos de Italia, último subcampeón de la categoría. Mientras que, los italianos se llevaron un triunfo por la mínima ante Australia y un empate ante Cuba.

El único impedimento para el partido lo tiene Italia, quien sufrirá la ausencia de Jamal Iddissou, quien fue expulsado en el último encuentro. Por el momento, no tiene formación confirmada a diferencia de su rival, Argentina.

Argentina vs. Italia: hora y TV Hora: 20:00

TV: D Sports y Telefé

Árbitro: Keylor Herrera

Estadio: Elías Figueroa Brander Argentina vs. Italia: formaciones Selección argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.





Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.