24 de julio de 2026 Inicio
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Con la presentación de Racing, la primera fecha del Torneo Clausura 2026 sigue con cinco partidos

La Liga Profesional ya dio su puntapié inicial con goles y homenajes a los subcampeones del mundo. Sin Gustavo Costas, la Academia debuta en el Cilindro.

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Racing recibe a Gimnasia en la fecha 1.

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Prensa Racing

Este viernes continúa la primera fecha del Torneo Clausura 2026, después de un mes cargado de acción por el Mundial de Estados Unidos. Racing encabeza el primer día de acción junto a Huracán y Vélez.

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La Academia recibirá a Gimnasia este viernes desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la primera fecha del Torneo Clausura. Tras golear 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de Copa Argentina, el elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda va por otro triunfo frente al Lobo, que quiere empezar el segundo semestre con buen pie.

La Academia llega a este compromiso con el ánimo en alto y muestras claras de funcionamiento colectivo. La contundente victoria frente al "Halcón" no solo le dio la clasificación a la siguiente fase de la Copa, sino que sirve para dar impulso ante un nuevo desafío futbolístico.

La mala noticia para el flamante entrenador es que no podrá contar con Adrián "Maravilla" Martínez ni con Marco Césare, ambos expulsados durante el partido frente a Rosario Central en los cuartos de final del Apertura.

Torneo Clausura 2026: Cronograma completo de la fecha 1

Viernes 24 de julio

  • 16.45 | Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 | Racing vs. Gimnasia (Zona B)
  • 19.00 | Vélez vs. Instituto (Zona A)
  • 21.15 | Platense vs. Unión (Zona A)
  • 21.15 | Huracán vs. Banfield (Zona B)

Sábado

  • 14.45 | Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre (Zona B)
  • 17.00 | Newell's vs. Talleres (Zona A)
  • 19.15 | River vs. Barracas (Zona B)
  • 21.30 | Lanús vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo

  • 15.00 | Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (Zona B)
  • 17.15 | Estudiantes de La Plata vs. Independiente (Zona A)
  • 19.30 | Deportivo Riestra vs. Boca (Zona A)

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