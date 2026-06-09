Historia emotiva: se filtró la casa de Quilmes en la que se crió el Kun Agüero La reciente filtración en redes sociales de las imágenes de la humilde vivienda en Quilmes Oeste donde el exdelantero pasó sus primeros años de vida despierto una profunda ola de emoción y nostalgia entre sus fanáticos. Por Agregar C5N en









Detalles de la vida del Kun Agüero.

Se difundieron imágenes de la casa donde creció Sergio Agüero en Quilmes Oeste.

La vivienda refleja los humildes orígenes del exdelantero antes de su salto al fútbol profesional.

Allí comenzó a desarrollar el talento que lo llevó a destacarse en Argentina y Europa.

Las fotos generaron repercusión y recordaron su historia de esfuerzo y superación. La difusión de imágenes de la casa donde creció Sergio Agüero generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del exfutbolista. La vivienda, ubicada en Quilmes Oeste, refleja los humildes orígenes del ídolo y se convirtió rápidamente en un símbolo de esfuerzo y perseverancia. Para muchos seguidores, las fotografías permitieron volver a conectar con la historia de vida de quien pasó de jugar en los potreros del barrio a convertirse en una figura reconocida del fútbol internacional.

En ese hogar, la familia Agüero atravesó años de sacrificio y trabajo para salir adelante. Fue allí donde el joven Sergio comenzó a desarrollar el talento que más tarde lo llevaría a destacarse en las inferiores de Club Atlético Independiente y, posteriormente, en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Vecinos de la zona recuerdan que pasaba largas horas jugando al fútbol en las calles y terrenos cercanos, mucho antes de imaginar la carrera que construiría.

kun aguero

La viralización de las imágenes despertó miles de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el contraste entre aquella infancia sencilla y el éxito alcanzado años después. Más allá de la curiosidad que generó la propiedad, las fotos sirvieron para recordar el camino recorrido por el exdelantero y reforzar la admiración hacia una historia marcada por la constancia, el talento y la superación personal.

Cómo es la casa que se filtró y en la que se crió el Kun Agüero La vivienda filtrada en redes sociales, ubicada en un sector humilde de Quilmes Oeste, se presenta como una construcción sumamente austera que evidencia las profundas limitaciones económicas que marcaron la infancia de Sergio Agüero. Se trata de una propiedad de dimensiones reducidas, edificada con ladrillos huecos a la vista, juntas de cemento sin revocar y aberturas precarias. El techo, compuesto por chapas de zinc sujetas con tirantes rudimentarios y bloques para evitar voladuras, refleja la arquitectura de emergencia típica de los asentamientos periféricos del conurbano bonaerense durante la década de 1990.

Kun Agüero El entorno inmediato de la casa resalta el contexto de potrero donde se moldeó el talento del exfutbolista. La propiedad cuenta con un patio angosto de tierra y pasto ralo, carente de cualquier tipo de pavimentación, que colinda directamente con pasillos estrechos y calles que en su momento carecían de asfalto. El interior del lote, según las imágenes y testimonios del barrio, se caracterizaba por su infraestructura básica, con divisiones internas mínimas destinadas a albergar a la numerosa familia del "Kun", donde la falta de servicios esenciales en los primeros años obligaba a la improvisación diaria. A pesar del evidente deterioro y el paso del tiempo, la estructura edilicia conserva intacta la esencia del origen humilde del ídolo de Independiente y el Manchester City. La fachada exhibe remiendos, cables expuestos y rejas de hierro desgastadas por el óxido, elementos que configuran un paisaje urbano de vulnerabilidad social. Lejos de la suntuosidad de las mansiones que el delantero adquirió tras su consagración en Europa, esta vivienda permanece en pie como un crudo y conmovedor testimonio material de sus raíces y del punto de partida de su histórica carrera profesional.