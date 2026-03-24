Se viene la Libertadores y la Sudamericana: cuántos títulos tienen los equipos argentinos Los clubes de nuestro país arrancan pronto una nueva travesía para alcanzar la gloria máxima en el continente. El registro de estrellas los ubica en lo más alto de la región. Por + Seguir en







36 títulos ganaron los equipos argentinos.

El fútbol argentino busca ampliar su dominio continental con una fuerte presencia en la Libertadores y la Sudamericana.





Independiente conserva su estatus de máximo ganador histórico con siete consagraciones.





La hegemonía en el segundo certamen en importancia se fortalece tras los recientes éxitos de Racing y Lanús.





Un total de 36 estrellas internacionales avalan la jerarquía de las instituciones nacionales ante el inicio de una nueva temporada. La temporada de torneos continentales en Sudamérica comienza con una renovada expectativa para los clubes de nuestro país. Luego del reciente sorteo, 12 representantes nacionales se alistan para competir en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

Argentina se ubica como el país con más campeones entre ambas competencias. La vigencia de la mística copera quedó demostrada con la reciente obtención de la Recopa Sudamericana 2026 por parte de Lanús, el cual venció al Flamengo.

Con 36 torneos ganados por clubes argentinos, 25 Libertadores y 11 Sudamericanas, le saca 6 trofeos de ventaja a Brasil, su más inmediato perseguidor. A dos semanas del inicio de ambas competencias, es conveniente repasar qué equipos ganaron al menos una vez estos torneos.