20 de marzo de 2026 Inicio
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Copa Libertadores: qué partidos se podrán ver por la TV Abierta

Los clubes argentinos se preparan para disputar el torneo de clubes más importante de Sudamérica y ya hay grilla de televisión confirmada para los encuentros que se podrán ver por Telefe.

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Este año se llevará a cabo la 67ª edición del torneo más importante de Sudamérica.

Este año se llevará a cabo la 67ª edición del torneo más importante de Sudamérica.

La Copa Libertadores 2026, la sexagésima séptima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, comenzará su etapa de fase grupos y, tras la realización del sorteo, ya se conocieron los partidos en los que los equipos argentinos serán transmitidos por la TV Abierta.

El sorteo tiene lugar el jueves 19 de marzo. 
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que Telefe seguirá siendo el canal que transmita los encuentros a toda Latinoamérica, con excepción de Chile: será un partido por fecha durante la etapa de grupos, que comenzará en la semana del 7 de abril.

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Este 2026, el certamen contará con la presencia de seis equipos argentinos: Boca, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza. De estos clubes, solo el Xeneize fue cabeza de serie e integrará el Grupo D, junto a Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica, en lo que será su regreso a la competencia después de dos años de ausencia.

En paralelo, esta edición estará enmarcada también por la ausencia de River, el equipo argentino que más veces jugó la Copa, e Independiente, el que más veces la ganó.

Libertadores sorteo grupos

Conmebol Libertadores 2026 - Partidos por TV Abierta (Telefe)

Fecha 1:

  • Universidad Católica (CHI) vs Boca Juniors (ARG)

Fecha 2:

  • Libertad (PAR) vs Rosario Central (ARG)

Fecha 3:

  • Cruzeiro (BRA) vs Boca Juniors (ARG)

Fecha 4:

  • Rosario Central (ARG) vs Libertad (PAR)

Fecha 5:

  • Boca Juniors (ARG) vs Cruzeiro (BRA)

Fecha 6:

  • Independiente del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG)

Por dónde se puede ver la Copa Libertadores 2026

En cuanto a los demás partidos del máximo certamen continental, se podrán ver en Argentina a través de Fox Sports (y sus señales 2 y 3), ESPN y Disney+ (streaming), además de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Cómo es el fixture de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Luego, la semana del 6 de junio se sortearán los cruces de octavos de final. Las instancias eliminatorias se disputarán de la siguiente manera:

  • Octavos de final: del 11 al 20 de agosto
  • Cuartos de final: del 8 al 17 de septiembre
  • Semifinales: del 14 al 22 de octubre
  • Final: 28 de noviembre en Montevideo
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