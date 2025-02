Se suspendió Godoy Cruz-Talleres en Mendoza por agresión a un juez de línea

Ante la situación, Falcón Pérez descartó continuar con el desarrollo del encuentro: "El cuarto árbitro no lo va a reemplazar porque no es una lesión del línea, sino es una agresión. ¡No hay posibilidad de seguir! No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado en un evento deportivo. ¡No tiene que pasar! ¡Estamos en 2025, no puede pasar esto! Si no actuamos, va a seguir pasando".

"No es dar el ok para que se juegue. Tenemos que hacer las cosas como corresponde. Sé que no es culpa de los jugadores de Godoy Cruz ni de los de Talleres. Es gente incivilizada", aseguró el referí en diálogo con ESPN.

INICIO DEL ST DEMORADO EN MENDOZA: el asistente Diego Martin recibió el impacto de un proyectil ante de que comiece la segunda mitad.



NOTICIA EN DESARROLLO.