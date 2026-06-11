Escándalo: agredieron a un artista argentino cuando estaba en pleno show Una noche que prometía ser especial terminó envuelta en una situación tan inesperada como polémica. Agregar C5N en









En el Teatro Gran Rex ocurrió un incómodo momento que suscitó múltiples comentarios y reacciones.

Un inesperado episodio de violencia alteró una función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate en el histórico Teatro Gran Rex. El reconocido bailarín Hernán Piquín fue víctima de una agresión mientras asistía a la presentación para prensa y celebridades de la nueva producción protagonizada por Agustín Rada Aristarán y Mery del Cerro.

La situación ocurrió durante la función especial realizada el miércoles por la noche, un evento que reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino para acompañar el lanzamiento de una de las apuestas teatrales más importantes de la temporada 2026. La obra, basada en el clásico de Roald Dahl, se presenta como una de las grandes producciones del año en la avenida Corrientes.

El hecho trascendió públicamente a través del programa televisivo LAM (América TV). Según los testimonios revelados en televisión, el incidente comenzó cuando un grupo de espectadoras mantuvo conversaciones constantes durante una de las escenas musicales, lo que dificultó la atención del público. La situación escaló hasta generar la reacción de Piquín, quien decidió intervenir para pedir respeto por el espectáculo y por los artistas que se encontraban actuando sobre el escenario.

Lo que parecía un simple reclamo se convirtió en un momento de tensión. De acuerdo con los relatos difundidos por testigos presenciales, el bailarín recibió un escupitajo tras solicitar silencio a las jóvenes involucradas. De este modo, el episodio generó sorpresa entre los asistentes y obligó a la intervención del personal de seguridad del teatro para evitar que el conflicto pasara a mayores.

teatro-hernan-piquin-scaled Hernán Piquín fue agredido arriba del escenario. Los detalles del escupitajo a Hernán Piquín La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa, quien reconstruyó los hechos a partir de testimonios de personas que se encontraban en la sala. Entre los presentes mencionó como testigos a Laura Fidalgo y Héctor Maugeri, quienes habrían presenciado el momento de la agresión.