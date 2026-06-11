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Escándalo: agredieron a un artista argentino cuando estaba en pleno show

Una noche que prometía ser especial terminó envuelta en una situación tan inesperada como polémica.

En el Teatro Gran Rex ocurrió un incómodo momento que suscitó múltiples comentarios y reacciones.

En el Teatro Gran Rex ocurrió un incómodo momento que suscitó múltiples comentarios y reacciones.

Un inesperado episodio de violencia alteró una función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate en el histórico Teatro Gran Rex. El reconocido bailarín Hernán Piquín fue víctima de una agresión mientras asistía a la presentación para prensa y celebridades de la nueva producción protagonizada por Agustín Rada Aristarán y Mery del Cerro.

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.
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La situación ocurrió durante la función especial realizada el miércoles por la noche, un evento que reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino para acompañar el lanzamiento de una de las apuestas teatrales más importantes de la temporada 2026. La obra, basada en el clásico de Roald Dahl, se presenta como una de las grandes producciones del año en la avenida Corrientes.

El hecho trascendió públicamente a través del programa televisivo LAM (América TV). Según los testimonios revelados en televisión, el incidente comenzó cuando un grupo de espectadoras mantuvo conversaciones constantes durante una de las escenas musicales, lo que dificultó la atención del público. La situación escaló hasta generar la reacción de Piquín, quien decidió intervenir para pedir respeto por el espectáculo y por los artistas que se encontraban actuando sobre el escenario.

Lo que parecía un simple reclamo se convirtió en un momento de tensión. De acuerdo con los relatos difundidos por testigos presenciales, el bailarín recibió un escupitajo tras solicitar silencio a las jóvenes involucradas. De este modo, el episodio generó sorpresa entre los asistentes y obligó a la intervención del personal de seguridad del teatro para evitar que el conflicto pasara a mayores.

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Hernán Piquín fue agredido arriba del escenario.

Hernán Piquín fue agredido arriba del escenario.

Los detalles del escupitajo a Hernán Piquín

La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa, quien reconstruyó los hechos a partir de testimonios de personas que se encontraban en la sala. Entre los presentes mencionó como testigos a Laura Fidalgo y Héctor Maugeri, quienes habrían presenciado el momento de la agresión.

De acuerdo con el relato difundido en televisión, Piquín intentaba seguir una interpretación de Mery del Cerro cuando decidió darse vuelta para pedir que las espectadoras dejaran de hablar. La interrupción constante habría generado molestias en distintos sectores de la sala, aunque fue el bailarín quien tomó la iniciativa de reclamar respeto por la función.

La versión conocida hasta el momento indicó que las jóvenes, identificadas como dos mujeres de aproximadamente 22 años, respondieron de manera desafiante al pedido. Tras una breve discusión verbal, una de ellas habría escupido al artista, lo que desencadenó el momento más tenso de la noche y provocó la inmediata reacción de quienes se encontraban cerca.

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