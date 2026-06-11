Victoria Villarruel fulminó a Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones" La vicepresidenta cuestionó públicamente los argumentos del jefe de Gabinete para justificar los gastos realizados en inmuebles, viajes y refacciones. Por Agregar C5N en









Victoria Villarruel fulminó a Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó este miércoles a las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que intentara justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones de lujo por un total de un millón de dólares mediante supuestos “ahorros en negro” obtenidos durante su actividad en el sector privado y gracias a inversiones en bitcoins que, según afirmó, nunca había declarado públicamente hasta ahora.

La polémica se desató después de que Adorni presentara un nuevo documento correspondiente a su declaración jurada de 2025, que aseguró haber entregado finalmente ante la Oficina Anticorrupción. Allí aparecieron, según explicó, fondos provenientes de inversiones en criptomonedas que habrían permitido financiar parte de los gastos que quedaron bajo la lupa.

En medio de los cuestionamientos, Villarruel dejó en claro su postura. A través de la red social X, un usuario le preguntó directamente si le creía al funcionario. La respuesta de la vicepresidenta fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Hasta este miércoles, las inversiones en bitcoins mencionadas por el jefe de Gabinete no formaban parte de sus declaraciones conocidas ni habían sido mencionadas como origen de los fondos utilizados para solventar gastos personales de alto valor.

Las explicaciones brindadas por el funcionario generaron una fuerte controversia política y abrieron interrogantes sobre el origen y la registración de esos recursos. En ese contexto, las palabras de Villarruel profundizaron la tensión dentro del Gobierno y añadieron presión sobre Adorni, que ahora deberá llevar sus explicaciones ante la justicia.