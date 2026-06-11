11 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Victoria Villarruel fulminó a Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

La vicepresidenta cuestionó públicamente los argumentos del jefe de Gabinete para justificar los gastos realizados en inmuebles, viajes y refacciones.

Por
Victoria Villarruel fulminó a Adorni: Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones
Victoria Villarruel fulminó a Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó este miércoles a las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que intentara justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones de lujo por un total de un millón de dólares mediante supuestos “ahorros en negro” obtenidos durante su actividad en el sector privado y gracias a inversiones en bitcoins que, según afirmó, nunca había declarado públicamente hasta ahora.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 
Te puede interesar:

Bullrich cruzó a Adorni, tras la presentación tardía de la declaración jurada: "Más que un error, esto es una omisión ética"

La polémica se desató después de que Adorni presentara un nuevo documento correspondiente a su declaración jurada de 2025, que aseguró haber entregado finalmente ante la Oficina Anticorrupción. Allí aparecieron, según explicó, fondos provenientes de inversiones en criptomonedas que habrían permitido financiar parte de los gastos que quedaron bajo la lupa.

En medio de los cuestionamientos, Villarruel dejó en claro su postura. A través de la red social X, un usuario le preguntó directamente si le creía al funcionario. La respuesta de la vicepresidenta fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Hasta este miércoles, las inversiones en bitcoins mencionadas por el jefe de Gabinete no formaban parte de sus declaraciones conocidas ni habían sido mencionadas como origen de los fondos utilizados para solventar gastos personales de alto valor.

Las explicaciones brindadas por el funcionario generaron una fuerte controversia política y abrieron interrogantes sobre el origen y la registración de esos recursos. En ese contexto, las palabras de Villarruel profundizaron la tensión dentro del Gobierno y añadieron presión sobre Adorni, que ahora deberá llevar sus explicaciones ante la justicia.

La publicación de Victoria Villarruel contra Adorni

image

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la justicia pidio urgente la declaracion jurada de adorni: analizan si puede justificar las inversiones cripto

La Justicia pidió "urgente" la declaración jurada de Adorni: analizan si puede justificar las inversiones cripto

play

Adorni y los dólares no declarados: advierten que sus explicaciones agravan su situación judicial

Entre las cláusulas a discutir se encuentran las cuotas solidarias o aportes patronales. 

Reforma laboral: el Gobierno inicia la renegociación de más de 440 convenios colectivos de trabajo

El encuentro coincidirá con el inicio del mundial y el cumleaños de Patricia Bullrich. 

Tras presentar la declaración jurada, Adorni encabeza una reunión de la mesa política

Manuel Adorni presentó su declaración jurada. 

Adorni explicó que ganó u$s300 mil con Bitcoins y reconoció haber evadido: "Ahorramos en negro"

Adorni y su esposa se ampararon en un apartado de la Ley de Inocencia Fiscal.

Acorralado y más de un mes después de lo anunciado, Adorni presentó su declaración jurada

Rating Cero

Empieza a armarse el elenco para el reality de cocina.

Quiénes son los famosos que pueden participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity

Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

Romance confirmado: vieron a un famoso cantante a los besos con una influencer

Más allá del blooper, Diego Latorre ya se encuentra en suelo estadounidense.

Yanina Latorre expuso a Diego Latorre en vivo: reveló el motivo por el que no pudo contener el llanto

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.

Gran Hermano se cansó y sancionó a todos los participantes por culpa de Andrea del Boca: qué pasó

Marcos Giles y Ángela Torres.

Famosos en crisis: se filtró la acalorada discusión de una reconocida pareja

En el Teatro Gran Rex ocurrió un incómodo momento que suscitó múltiples comentarios y reacciones.

Escándalo: agredieron a un artista argentino cuando estaba en pleno show

últimas noticias

play

Una nueva fábrica en crisis: empleados reclaman que les deben el sueldo hace más de un mes

Hace 22 minutos
Empieza a armarse el elenco para el reality de cocina.

Quiénes son los famosos que pueden participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity

Hace 22 minutos
Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

Romance confirmado: vieron a un famoso cantante a los besos con una influencer

Hace 30 minutos
La apertura del mundial que terminó en un papelon histórico y avergonzó a la FIFA

La apertura del Mundial que terminó en un papelon histórico y avergonzó a la FIFA

Hace 35 minutos
Más allá del blooper, Diego Latorre ya se encuentra en suelo estadounidense.

Yanina Latorre expuso a Diego Latorre en vivo: reveló el motivo por el que no pudo contener el llanto

Hace 38 minutos