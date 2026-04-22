Mundial 2026: qué religión es la que predomina en Argelia El islam es la religión oficial de Argelia y la practica la mayoría de sus habitantes. El islam sunita, o musulmán, impregna prácticamente todos los aspectos de la vida argelina. Por + Seguir en







El islam desempeña un papel político importante en Argelia y se pueden identificar tres perspectivas. La primera es la islamista, que considera al islam como una religión que lo abarca todo y debe formar parte de todos los aspectos de la vida, tanto privados como públicos.

El islam es la religión oficial de Argelia y la practica la mayoría de sus habitantes. El islam sunita, o musulmán, impregna prácticamente todos los aspectos de la vida argelina.

El islam confiere a Argelia su identidad cultural y social, y sus principios rigen gran parte de la ética y el comportamiento de la nación.

Aunque el islam es la religión dominante en Argelia, existen pequeñas comunidades de cristianos, judíos, ateos y otros.

La selección de Argelia ya está clasificada para el Mundial 2026. Los "Zorros del Desierto" aseguraron su lugar el 9 de octubre de 2025 al vencer 3-0 a Somalia El islam es la religión oficial de Argelia y la practica la mayoría de sus habitantes. El islam sunita, o musulmán, impregna prácticamente todos los aspectos de la vida argelina. Si bien no todos sus seguidores son ortodoxos, el islam confiere a Argelia su identidad cultural y social, y sus principios rigen gran parte de la ética y el comportamiento de la nación. Aunque el islam es la religión dominante en Argelia, existen pequeñas comunidades de cristianos, judíos, ateos y otros.

Tras la revolución, diversos grupos han intentado influir en Argelia para que se convierta en un estado socialista árabe islámico. Se ha creado un ministerio en el gobierno argelino para gestionar los asuntos religiosos. Si bien se promueve la conciencia islámica en Argelia, la tolerancia religiosa es alta en el país.

Se garantiza a las personas de todas las religiones el derecho a practicar su fe y se las respeta. Los musulmanes se reúnen para el culto religioso en las mezquitas de todo el país. El imán de la mezquita pronuncia los sermones todos los viernes y también oficia bodas y funerales. Los seguidores del islam suelen acudir a los imanes en busca de consejo u orientación. Se ha establecido un Consejo Superior Islámico en Argelia para animar a los musulmanes del país a comprender las enseñanzas islámicas y a reflexionar sobre el impacto de la religión en la sociedad.

ARGELIA-PORTADA_turismo-religioso Cuál es la religión principal de Argelia El islam desempeña un papel político importante en Argelia y se pueden identificar tres perspectivas. La primera es la islamista, que considera al islam como una religión que lo abarca todo y debe formar parte de todos los aspectos de la vida, tanto privados como públicos. La segunda es la secular, que lo concibe como una guía que permite ciertas desviaciones. La tercera es la tradicional, presente en las comunidades rurales y de mayor edad.

El catolicismo romano es la iglesia más grande de la cristiandad en Argelia y se rige por el liderazgo del Papa. Argelia cuenta con cuatro diócesis y una archidiócesis. Durante el dominio francés, había más de un millón de católicos romanos en Argelia. Tras la independencia, esta cifra disminuyó drásticamente debido a la emigración masiva. Hoy en día, su número se cuenta por unos pocos miles.

Dado que el islam es la religión más practicada en Argelia, los visitantes deben tener en cuenta las normas culturales. Al entrar en una mezquita, es importante quitarse los zapatos y las mujeres deben vestir siempre con modestia. Al comprender algunas normas básicas de etiqueta y creencias islámicas, evitará ofender a nadie. En cuanto a lo futbolístico, este país se prepara para el máximo torneo del mundo, la selección de Argelia ya está clasificada para el Mundial 2026. Los "Zorros del Desierto" aseguraron su lugar el 9 de octubre de 2025 al vencer 3-0 a Somalia, terminando como líderes del Grupo G en las eliminatorias de la CAF con 25 puntos. Esta será su quinta participación en una Copa del Mundo, regresando al torneo tras 12 años de ausencia. Argelia forma parte del Grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania. argelia