Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

A un mes de su separación de la cantante rosarina, el futbolista español publicó una foto que despertó la curiosidad de los usuarios y se viralizó de inmediato.

El público siguió de cerca el romance que surgió entre la reconocida cantante argentina Nicki Nicole y el joven futbolista Lamine Yamal, una relación que se desarrolló a plena luz y con una fuerte presencia en redes sociales . A través de fotos, videos y gestos afectuosos, ambos compartían momentos de intimidad que dejaban ver la química y el entusiasmo que marcaban su vínculo durante esos meses. La exposición constante permitió que miles de seguidores se sintieran parte de esa historia, acompañando cada paso de la pareja.

Sin embargo, el intenso idilio terminó de forma inesperada y abrupta. Apenas cuatro meses después de haber iniciado su relación, Nicki Nicole y Lamine Yamal decidieron separarse, sorprendiendo a quienes habían seguido de cerca su historia. La rapidez del desenlace generó dudas y especulaciones sobre los motivos que los llevaron a poner fin a un romance que parecía tan sólido desde el exterior, especialmente por la forma abierta en que ambos lo habían compartido.

Tras la ruptura, lo que más llamó la atención del público no fue el final de la relación, sino la rapidez con la que Lamine Yamal encontró un nuevo rumbo sentimental. En cuestión de semanas, el futbolista presentó a su nueva pareja, un gesto que generó sorpresa y comentarios por el contraste con el apasionado vínculo que había mantenido con la cantante. Este giro inmediato se convirtió en el punto más comentado del episodio post-separación, alimentando aún más la conversación en redes.

Tras el abrupto y sorpresivo fin del romance entre Lamine Yamal y la estrella del trap argentino Nicki Nicole, el foco mediático se centró de inmediato en los movimientos personales del futbolista. La separación, ocurrida a tan solo cuatro meses de iniciado el vínculo, desató especulaciones, pero la aparición de una nueva mujer en la vida del deportista fue lo que ocupó rápidamente los titulares, marcando una transición sentimental veloz.

A pocas semanas de la ruptura con Nicki Nicole, Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva pareja. La joven, identificada como Jana Gutiérrez por la prensa rosa y las redes sociales, se convirtió en la figura que acompaña al delantero en esta nueva etapa. La presentación se realizó con cierta discreción, aunque resultó suficiente para confirmar que el futbolista iniciaba un nuevo capítulo amoroso casi de inmediato.

Jana Gutiérrez ya contaba con presencia en redes sociales, aunque su notoriedad creció de forma considerable tras vincularse con Yamal. Se trata de una joven de perfil bajo, alejada del entorno musical y del espectáculo que rodeaba a Nicki Nicole, lo que sugiere un cambio en el tipo de relación que el jugador desea construir. Su aparición despertó curiosidad entre los seguidores de ambos, interesados en conocer más detalles sobre ella.

A diferencia del vínculo con Nicki Nicole, que fue altamente público y documentado desde el inicio, la relación con Jana Gutiérrez parece desarrollarse en un marco de mayor reserva. Aunque Lamine Yamal la presentó formalmente, ambos optaron por mantener un nivel más cuidado de exposición, evitando mostrar cada detalle como ocurrió en la relación anterior.

La joven ya fue integrada al círculo cercano del futbolista, con interacciones confirmadas con amigos y familiares de Yamal. En redes sociales, el anuncio generó comentarios por la rapidez con la que se consolidó, pero Jana Gutiérrez recibió mayormente una respuesta positiva por parte de la comunidad del delantero. Su presencia coincide además con un momento de gran rendimiento deportivo para el jugador, quien mantuvo su enfoque competitivo sin distracciones públicas.

El cambio de pareja representa un punto de inflexión en la vida personal de Lamine Yamal. Mientras que su romance con Nicki Nicole lo llevó al centro del star system internacional y lo vinculó con el mundo del espectáculo, su nueva relación con Jana Gutiérrez parece orientarse hacia un espacio más íntimo y menos expuesto, cerrando así el capítulo mediático que compartió con la artista argentina.