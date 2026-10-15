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U2 anunció su regreso a la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows

La banda irlandesa anunció su nueva gira por América Latina con "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth". Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. pisarán el suelo argentino diez años después de su última visita en 2017.

La banda irlandesa regresa a Argentina el 23 y 25 de marzo en River. 

La banda irlandesa regresa a Argentina el 23 y 25 de marzo en River. 

U2 anunció su regreso a la Argentina en 2027 con su nuevo tour "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth" en el Estadio River. La banda irlandesa vuelve a visitar a sus fanáticos por quinta vez , a diez años de su último show en el año 2017.

U2 vuelve al país con dos noches para celebrar 50 años de historia. 
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Después de varios rumores y pistas que fueron apareciendo durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires, la banda confirmó su regreso para los días 23 y 25 de marzo de 2027.

Las entradas se podrán comprar por All Access, la preventa comenzará a partir del lunes 19 de octubre. "La gira comenzará en Ciudad de México el 23 de febrero de 2027 con shows también anunciados para São Paulo y Buenos Aires, las únicas tres ciudades latinoamericanas que la gira visitará el próximo año", expresaron en la página oficial.

"¿The Greatest Show on Earth? Eso es una provocación. Es un desafío, para nosotros mismos tanto como para cualquiera, intentar tener la mejor noche de la vida de alguien. Un poco de showman, un poco de chamán, una explosión de color, guitarra, bajo y batería desmedidos, y canciones a las que aferrarse. Porque si la gente va a presentarse, nosotros también lo haremos", expresaron Bono, Edge, Adam y Larry.

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Cuándo será la preventa de entradas para U2 en el Monumental

  • Venta U2.com Suscriptores: Grupo Feedback - Lunes, 19 de Octubre – 10:00 hs.
  • Venta U2.com Suscriptores: Grupo The Hype - Martes, 20 de Octubre – 10:00 hs.
  • Preventa Santander Visa - Miércoles, 21 de Octubre – 10:00 hs.
  • Venta general - Jueves, 22 de Octubre – 10:00 hs.

Fechas del tour de U2 para 2027

  • 23 de febrero CIUDAD DE MÉXICO, México - Estadio GNP Seguros
  • 26 de febrero CIUDAD DE MÉXICO, México - Estadio GNP Seguros
  • 10 de marzo SÃO PAULO, Brasil - Estádio MorumBIS
  • 12 de marzo SÃO PAULO, Brasil - Estádio MorumBIS
  • 23 de marzo BUENOS AIRES, Argentina - Estadio River Plate
  • 25 de marzo BUENOS AIRES, Argentina - Estadio River Plate

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