La dolorosa muerte que atraviesa a Bruno Mars: conmoción absoluta El músico vive uno de los momentos más dolorosos de su carrera y utilizó sus redes sociales para despedir a un integrante muy importante de su familia. "Lo extrañaré todos los días", escribió. Agregar C5N en









Murió el papá de Bruno Mars. Redes sociales

El cantante Bruno Mars atraviesa la dolorosa pérdida de su padre Peter Hernández, a los 74 años. La noticia fue confirmada por el mismo músico en sus redes sociales, ya que publicó una imagen y escribió unas emotivas palabras: “Lo extrañaré todos los días”.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música”, expresó Bruno.

View this post on Instagram Y agregó: “Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí”.

Pedro era percusionista, vocalista y director de orquesta. Desarrolló su carrera musical en Hawaii donde formó su familia y, por ese motivo, el cantante comenzó a descubrir su vocación. Bruno también perdió a su madre, pero en 2013.

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