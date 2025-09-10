10 de septiembre de 2025 Inicio
Sin jugar el último partido, Lionel Messi logró un récord histórico en Eliminatorias

El rosarino se despidió en el Monumental, pero de igual modo alcanzó una marca inédita durante su sexta participación en dicha instancia. Es el primer argentino en conseguirla tras 24 años.

Messi quedó como máximo goleador de las Eliminatorias 2026 con ocho goles

Las Eliminatorias llegaron a su fin y, pese a que no jugó el último partido, Lionel Messi logró un récord histórico: quedó como máximo goleador en dicha instancia sudamericana durante su sexta participación.

Mastantuono usó la 10 de Argentina ante la ausencia de Messi.
Lionel Messi no jugó contra Ecuador: quién usó la 10 de la Selección argentina

El rosarino no estuvo presente en el partido que Argentina perdió 1-0 ante Ecuador en Guayaquil por la última fecha, pero de igual modo sus competidores no lograron alcanzarlo y quedó como máximo artillero, por primera vez con la Albiceleste.

“Por primera vez, Lionel Messi terminó como goleador de las Eliminatorias”, escribió en su cuenta de X Conmebol para felicitar al rosarino, quien marcó ocho tantos y superó por tan solo un grito al colombiano, Luis Díaz, y al boliviano, Miguel Terceros.

Los ocho tantos los convirtió contra Ecuador (un gol) por la primera fecha, dos ante Perú en la cuarta jornada, tres en la goleada frente a Bolivia por 6 a 0 en la 10° fecha y dos gritos en su último partido en dicha instancia, ante Venezuela.

Si bien en la antesala de lo que fue el Mundial Brasil 2014, el rosarino convirtió 10 goles, su mejor marca en una misma edición, no logró quedarse con la coronación ya que el uruguayo, Luis Suárez lo superó por apenas un tanto.

Con esta racha, el campeón del mundo cortó con la racha de un argentino en no lograr ser goleador de las Eliminatorias en lo largo de los último 24 años. El último fue Hernán Crespo, que con 9 gritos empató en la cima con el ecuatoriano Agustín Delgado.

Fin de las Eliminatorias: cuándo vuelve a jugar la Selección

Tras lograr la clasificación varias fechas antes, la Selección se despidió con una derrota en condición de local en la fase de Eliminatorias, sin embargo, en el horizonte tiene dos amistosos internacionales para disputar próximamente.

El conjunto comandado por Lionel Scaloni jugará su primer encuentro nuevamente ante Venezuela, pero esta vez, en el Hard Rock Stadium de Miami el viernes 10 de octubre. Mientras que tres días después será disputará el cotejo ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

