Se define dónde se jugará la Finalissima y la UEFA ya propuso una alternativa que beneficiaría a España

El encuentro tiene fecha para disputarse el próximo 27 de marzo y estaba previsto para disputarse en el Estadio Lusail, en Qatar, pero el conflicto en Medio Oriente hizo que se cambie la sede.

Desde la UEFA prentenden que el partido se juegue en el Estadio del Real Madrid. Falta la opinión de AFA.

A contrarreloj, UEFA y Conmebol se reunieron para definir cuál será la sede para disputarse la final de la Finalíssima entre Argentina y España, luego que desatara el conflicto en Medio Oriente en Qatar, lugar donde estaba previsto disputarse.

En el encuentro, la federación europea propuso que el choque se juegue en el estadio de l Real Madrid, Santiago Bernabéu, por cuestiones de logística. En ese contexto, las autoridades de la Confederación sudamericana se deberán reunir con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para que les den el visto bueno o rechazar la propuesta.

En un principio, el partido de los campeones de la Euro 2024 y la Copa América 2024, que tiene fecha para el 27 de marzo, estaba fijado para que se juegue en el Estadio Lusail, en Qatar, mismo recinto donde se jugó la final del Mundial 2022. Sin embargo, los ataques a la zona hicieron que se busque otra sede a disputarse.

De igual modo, por el momento desde AFA no están tan de acuerdo, pero no descartan la opción madrileña y, aunque falta la confirmación oficial, la UEFA debe recibir el visto bueno de Qatar antes de hacer el anuncio. La fecha del partido se mantiene.

A falta de confirmación oficial, medios europeos como AS y Marca afirman que hubo entendimiento y se jugará en Madrid.

¿Dónde se juega la Finalíssima? Las otras posibles otras sedes

Cuando se desató el conflicto en Medio Oriente, desde Qatar suspendieron todas las actividades deportivas en el territorio y se puso en duda sobre la disputa de la Finalíssima entre España y Argentina.

En esa línea, por más que este jueves reanudarán las actividades, también se analizan otras sedes en las que aparecen Wembley Stadium, en Londres, pero quedaron descartada porque ese mismo fin de semana Inglaterra y Uruguay tienen programado un amistoso en ese estadio con entradas ya vendidas.

En algún momento también se mencionó el Estadio Olímpico de Roma e incluso en los últimos días se mencionó al estadio de Benfica, en Portugal, para disputarse en encuentro, sin embargo, la definición sería este jueves, a más tardar el viernes.