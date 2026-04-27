Incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: debieron evacuar el edificio El fuego inició en uno de los patios internos, donde se encontraban al menos dos contenedores de basura. No hubo heridos, pero la institución permanecerá cerrada hasta pasado el mediodía. Por + Seguir en







El SAME asistió a dos personas mayores, pero no hubo heridos.

Un impresionante incendio se registró este lunes en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Constitución. El fuego fue controlado rápidamente y no se reportaron víctimas ni pérdidas materiales significativas.

El foco ígneo se desató en dos contenedores de basura ubicados en un patio interno del edificio, un espacio abierto de unos 50 metros cuadrados. Según indicaron fuentes oficiales, al momento de la llegada de los Bomberos de la Ciudad, el fuego ya estaba siendo combatido por trabajadores del establecimiento mediante el sistema fijo contra incendios.

Las tareas fueron reforzadas por el operativo de bomberos. En paralelo, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) llevó adelante maniobras de ventilación y control en la zona afectada.

Por su parte, el SAME asistió en el lugar a dos hombres adultos por control clínico, aunque ninguno requirió traslado a un centro de salud. A través de un comunicado, las autoridades de la facultad destacaron la rápida respuesta del área de mantenimiento y de los equipos de emergencia, lo que permitió contener el episodio sin mayores consecuencias.

Como medida preventiva, el edificio permanecerá cerrado hasta las 13, momento a partir del cual se prevé la reanudación normal de las actividades académicas y administrativas.