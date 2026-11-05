Adiós Pack Fútbol: estos son los partidos liberados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 La Liga Profesional confirmó la grilla abierta para el fin de semana, permitiendo sintonizar los cruces decisivos mediante el servicio básico de cable. Por Agregar C5N en









La última fecha de la fase regular tendrá 3 encuentros liberados.

La definición de las zonas A y B de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se llevará a cabo durante este jueves 5 y domingo 8 de noviembre. Los fanáticos del certamen podrán disfrutar algunos partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, sin la necesidad de pagar un extra por el Pack Fútbol.

La resolución de liberar cotejos del certamen local busca garantizar una cobertura más amplia para la masa de simpatizantes en momentos decisivos del torneo. En esta jornada 16 del Torneo Clausura 2026, se determinó elevar el cupo habitual de dos encuentros para ofrecer tres partidos que se podrán sintonizar sin costo extra en la televisión.

Los partidos liberados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 Unión de Santa Fe se medirá ante Vélez en un cruce clave dentro de la Zona A. El encuentro comenzará a partir de las 19 horas del viernes 6 de noviembre y se podrán sintonizar en vivo a través de la pantalla de ESPN dentro de la grilla del servicio básico. El equipo santafesino buscará hacerse fuerte como local para sumar unidades decisivas en la recta final de la competencia, mientras que los de Liniers intentarán rescatar un triunfo clave para ingresar a la Copa Libertadores.

Por el marco de la Zona B, Argentinos Juniors y Huracán protagonizarán un duelo determinante en simultáneo por la tarde del sábado 7 de noviembre a las 17.30 horas. Este atractivo enfrentamiento en la definición del torneo contará con la transmisión oficial a cargo de la señal de TNT. El Bicho buscará una victoria que lo deje con posibilidades de levantar un titulo después de 16 años, mientras que el Globo intentará ganar y luego esperar otros resultados para entrar a los playoffs.

A su vez, Rosario Central recibirá en su estadio a Estudiantes de Río Cuarto en un choque directo correspondiente a la Zona B pautado para el sábado 7 de noviembre desde las 17.30 horas. Las alternativas del encuentro que completará la grilla abierta de la jornada se verán mediante la pantalla de ESPN sin necesidad de abonar el paquete premium. Los Canallas buscarán ser bicampeones de la Tabla anual mientras que el León intentará arruinarle la fiesta a los rosarinos.

Días, horarios y TV: así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 Jueves 5 de noviembre 15.00 Aldosivi vs. River — ESPN Premium / TNT Sports Premium

19.15 Gimnasia LP vs. Belgrano — TNT Sports Premium Viernes 6 de noviembre 15.00 Barracas Central vs. Racing — ESPN Premium

19.15 San Lorenzo vs. Platense — ESPN Premium

19.15 Independiente vs. Deportivo Riestra — TNT Sports Premium

19.15 Unión vs. Vélez — ESPN Premium

22.00 Tigre vs. Sarmiento — ESPN Premium

22.00 Banfield vs. Atlético Tucumán — TNT Sports Premium Sábado 7 de noviembre 15.00 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — TNT Sports Premium

15.00 Talleres vs. Estudiantes — ESPN Premium

17.30 Argentinos Juniors vs. Huracán — TNT Sports (cable básico)

17.30 Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — ESPN Premium

17.30 Boca vs. Defensa y Justicia — ESPN Premium / TNT Sports Premium

22.00 Instituto vs. Newell's — ESPN Premium Domingo 8 de noviembre 19.30 Central Córdoba vs. Lanús — TNT Sports Premium