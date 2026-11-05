5 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós Pack Fútbol: estos son los partidos liberados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional confirmó la grilla abierta para el fin de semana, permitiendo sintonizar los cruces decisivos mediante el servicio básico de cable.

Por
La última fecha de la fase regular tendrá 3 encuentros liberados.

La última fecha de la fase regular tendrá 3 encuentros liberados.

La definición de las zonas A y B de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se llevará a cabo durante este jueves 5 y domingo 8 de noviembre. Los fanáticos del certamen podrán disfrutar algunos partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, sin la necesidad de pagar un extra por el Pack Fútbol.

River visita a Aldosivi en Mar del Plata.
Te puede interesar:

River tiene la pelota pero no encuentra los caminos contra Aldosivi: empatan 0-0 por la última fecha del Clausura

La resolución de liberar cotejos del certamen local busca garantizar una cobertura más amplia para la masa de simpatizantes en momentos decisivos del torneo. En esta jornada 16 del Torneo Clausura 2026, se determinó elevar el cupo habitual de dos encuentros para ofrecer tres partidos que se podrán sintonizar sin costo extra en la televisión.

Los partidos liberados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Unión de Santa Fe se medirá ante Vélez en un cruce clave dentro de la Zona A. El encuentro comenzará a partir de las 19 horas del viernes 6 de noviembre y se podrán sintonizar en vivo a través de la pantalla de ESPN dentro de la grilla del servicio básico. El equipo santafesino buscará hacerse fuerte como local para sumar unidades decisivas en la recta final de la competencia, mientras que los de Liniers intentarán rescatar un triunfo clave para ingresar a la Copa Libertadores.

Por el marco de la Zona B, Argentinos Juniors y Huracán protagonizarán un duelo determinante en simultáneo por la tarde del sábado 7 de noviembre a las 17.30 horas. Este atractivo enfrentamiento en la definición del torneo contará con la transmisión oficial a cargo de la señal de TNT. El Bicho buscará una victoria que lo deje con posibilidades de levantar un titulo después de 16 años, mientras que el Globo intentará ganar y luego esperar otros resultados para entrar a los playoffs.

A su vez, Rosario Central recibirá en su estadio a Estudiantes de Río Cuarto en un choque directo correspondiente a la Zona B pautado para el sábado 7 de noviembre desde las 17.30 horas. Las alternativas del encuentro que completará la grilla abierta de la jornada se verán mediante la pantalla de ESPN sin necesidad de abonar el paquete premium. Los Canallas buscarán ser bicampeones de la Tabla anual mientras que el León intentará arruinarle la fiesta a los rosarinos.

Días, horarios y TV: así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

  • 15.00 Aldosivi vs. River — ESPN Premium / TNT Sports Premium

  • 19.15 Gimnasia LP vs. Belgrano — TNT Sports Premium

Viernes 6 de noviembre

  • 15.00 Barracas Central vs. Racing — ESPN Premium

  • 19.15 San Lorenzo vs. Platense — ESPN Premium

  • 19.15 Independiente vs. Deportivo Riestra — TNT Sports Premium

  • 19.15 Unión vs. Vélez — ESPN Premium

  • 22.00 Tigre vs. Sarmiento — ESPN Premium

  • 22.00 Banfield vs. Atlético Tucumán — TNT Sports Premium

Sábado 7 de noviembre

  • 15.00 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — TNT Sports Premium

  • 15.00 Talleres vs. Estudiantes — ESPN Premium

  • 17.30 Argentinos Juniors vs. Huracán — TNT Sports (cable básico)

  • 17.30 Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — ESPN Premium

  • 17.30 Boca vs. Defensa y Justicia — ESPN Premium / TNT Sports Premium

  • 22.00 Instituto vs. Newell's — ESPN Premium

Domingo 8 de noviembre

  • 19.30 Central Córdoba vs. Lanús — TNT Sports Premium

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jesus de Miguel falleció tras el fuerte traumatismo.

Primer comunicado de la familia de Jesús de Miguel: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad"

Lo volvería a hacer una y mil veces, reconoció uno de los creadores de la bandera.

Revelan datos desconocidos sobre la historia de la bandera de Malvinas que se viralizó en el Mundial 2026

Algunas de las grandes figuras del futbol mundial no jugarán más con sus respectivas selecciones.

Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar: las leyendas del fútbol que le dijeron adiós a sus selecciones en 2026

Bajo la tutela de Gabriel Rodríguez pasaron jugadores como Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Javier Saviola.

Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores

Estudiantes contará con 12 mil entradas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Final de la Copa Libertadores: se ponen a la venta las populares para los hinchas de Estudiantes

El exdelantero del Real Madrid juega hace casi cuatro años en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal: "Estará siempre en mí"

Rating Cero

Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

El reconocido conductor estará en la serie de Prime Video.

Marcelo Tinelli estrenará su nuevo programa: los mejores humoristas que lo acompañarán

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

"¿No escuchan?": el error de un participante de MasterChef que despertó el hartazgo de Damián Betular

La mayoría de sus colegas y seguidores desconocía su estado de salud.

Profundo dolor: murió una famosa comediante y actriz con la que todos reían

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

La emocionante despedida del actor a su excompañero.

El Turco Naim despidió a Daniel Bifulco con un conmovedor mensaje: "Sos y serás mi hermanito"

últimas noticias

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Mientras sube el riesgo país, el dólar sigue estable en los $1.570

Hace 19 minutos
Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

Hace 19 minutos
WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

Hace 29 minutos
Myriam Bregman en la Cámara de Diputados.

"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Hace 43 minutos
El papa León XIV pidió reunierse con los jóvenes argentinos para conocer su realidad. 

Cuál fue el único pedido del papa León XIV para visitar la Argentina y cómo es su estado de salud

Hace 45 minutos