Es oficial: Telefe confirmó que transmitirá el Mundial 2026 Durante los Martín Fierro, el canal de las pelotas anunció oficialmente que será la emisora encargada de transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.







Telefe confirmó que transmitirá el Mundial 2026: todos los detalles.

En medio de la celebración de los premios Martín Fierro a la Televisión, Telefe anunció oficialmente que será la emisora encargada de transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de formalizar la noticia, revelando que el canal de las pelotas adquirió los derechos para la televisación del evento deportivo más importante del mundo, disipando así las especulaciones previas que existían sobre la competencia por la licencia.

Esta adquisición se enmarca en la estrategia de Telefe de expandir su presencia en las transmisiones deportivas. En el último tiempo, la emisora ya había incursionado con éxito en eventos de alto impacto, incluyendo la cobertura de partidos clave de River Plate por la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes 2025 y el Mundial Sub-20.

El anuncio enfatizó que el canal ofrecerá una "cobertura completa, multiplataforma" del Mundial 2026. Este compromiso busca garantizar la accesibilidad del contenido a través de diversas plataformas, acorde a las tendencias de consumo actuales.

Con la confirmación de la transmisión, Telefe asegura un rol central en la difusión de la Copa del Mundo, un torneo que se desarrollará con un formato ampliado de 48 selecciones y consolidará su posición en el panorama mediático argentino.