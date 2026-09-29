29 de septiembre de 2026 Inicio
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Se confirmó la continuidad de un piloto en la Fórmula 1 para 2027: qué butacas quedan libres

El corredor tenía contrato con la escudería hasta el final de este año, pero había puesto en duda su futuro. Ahora aseguró que seguirá en la máxima categoría: “Me ha llevado un tiempo, pero las carreras son mi vida, mi pasión y sé que tengo la velocidad y determinación para competir al máximo nivel”.

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Fernando Alonso confirmó que contunuará en la Fórmula 1 con Aston Martin

Fernando Alonso confirmó que contunuará en la Fórmula 1 con Aston Martin, junto a Lance Stroll.

Mientras la Fórmula 1 está en la recta final de la definición de lo que será al campeonato de este año, en paralelo se siguen confirmando los pilotos que ocuparán una butaca para el 2027. Recientemente, Fernando Alonso dio por terminado las dudas sobre su futuro y seguirá en Aston Martin junto a Lance Stroll. ¿Cuántas butacas quedan libres todavía?

Pierre Gasly y Franco Colapinto.
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El español tenía contrato con la escudería hasta el final de este 2026 y aunque había puesto en duda su futuro, ahora finalmente tomó la determinación de no abandonar la máxima categoría del automovilismo. “Me ha llevado un tiempo, pero las carreras son mi vida, mi pasión y sé que tengo la velocidad y determinación para competir al máximo nivel”, explicó.

En esa línea, reconoció estar “comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarlo a tener éxito”: “Creo sinceramente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, personas increíbles, socios e instalaciones”.

Además de la renovación de Alonso, Aston Martin confirmó que Lance Stroll continuará como piloto titular en 2027. “El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 se complace en confirmar que Lance Stroll y Fernando Alonso continuarán como pilotos de la escudería tras haber ampliado sus contratos de larga duración”, indicaron en un comunicado el equipo británico.

El propietario y presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, explicó que “Lance y Fernando han sido una parte fundamental de nuestro proyecto y nos complace confirmar que continuarán con nosotros en la próxima etapa del equipo”. “Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un valor inmenso a toda la organización”, concluyó.

Fórmula 1: cuántas butacas quedan libres para el 2027, aún

Tras la confirmación de la continuación de Fernando Alonso y Lance Stoll, quedan aún cuatro butacas libres para confirmar la parrilla completa de la Fórmula 1 para 2027.

Hasta el momento, varias escuderías confirmaron sus duplas de pilotos para el año próximo, pero Haas y Racing Bulls, todavía no hicieron la oficialmente sus respectivas alineaciones, aunque recientemente quien dejó en duda su continuidad en la máxima categoría es Esteban Ocon.

Por su parte, en Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli seguirán siendo los pilotos de Toto Wolff, Ferrari mantendrá a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en tanto en McLaren seguirán Lando Norris y Oscar Piastri.

Además, Red Bull seguirá con Max Verstappen e Isack Hadjar, Williams tendrá a Alex Albon y Carlos Sainz, mientras que Alpine continuará con Pierre Gasly y Franco Colapinto. En tanto, Audi tendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, y Cadillac, la nueva escudería de la categoría, contará con Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.

Noticia en desarrollo.-

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