Qué senador de La Libertad Avanza reemplazará a Juan Carlos Pagotto El legislador libertario fue hallado sin vida en su casa ubicada en la capital riojana, por causas hasta el momento desconocidas. La semana pasada había estado internado en un sanatorio. Qué dice el reglamento parlamentario sobre su reemplazante. Por Agregar C5N en









Pagotto tenía 74 años. Télam

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue hallado sin vida este martes en su domicilio de la capital provincial. La noticia fue confirmada por la Cámara Alta en sus redes oficiales. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Según informó el vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa, la senadora que reemplazará a Pagotto será Claudia Cecilia López, "una vez cumplidos los procesos formales correspondientes". Si bien la ley de paridad explicita que su reemplazante debe ser del mismo género, con lo cual el cargo le hubiese correspondido al abogado Alejandro Cruz Antúnez, en este caso no se aplica, ya que Pagotto entró por la minoría en 2023 (salió segundo por detrás de Florencia López, de UP) y el corrimiento no afecta el cupo debido a que es una sola banca.

En su última labor política, el senador había participado de la sesión del pasado jueves, en la que el oficialismo aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y sancionó el recorte de subsidios en Zonas Frías.

La secretaria General de la presidencia, Karina Milei, despidió al senador de su espacio en redes sociales con un sentido mensaje, el cual fue replicado por el jefe de Estado. "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento", señaló.

QEPD. https://t.co/j9tgp6cxy6 — Javier Milei (@JMilei) September 29, 2026 El posteo del Senado de la Nación que confirmó la muerte de Pagotto pic.twitter.com/B8tsYg4NQn — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 29, 2026