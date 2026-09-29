De qué murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza El legislador riojano fue encontrado sin vida este martes por sus familiares: tenía 74 años y había estado internado hace dos semanas por una afección cardíaca. Por Agregar C5N en









De qué murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida por sus familiares en su domicilio de la capital riojana, mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento no hay información concreta ni confirmación oficial sobre la causa de la muerte. En el lugar se realizaron las primeras actuaciones y pericias para establecer qué ocurrió.

Pagotto había atravesado un cuadro de salud reciente. Según la información conocida hasta ahora, había estado internado hace dos semanas por una afección cardíaca. Sin embargo, no se estableció oficialmente si ese antecedente tuvo relación con su fallecimiento.

El dirigente riojano había asumido como senador nacional en diciembre de 2023, en representación de La Libertad Avanza. Abogado de profesión, durante su paso por la Cámara alta tuvo participación en distintas iniciativas vinculadas con cuestiones judiciales y legislativas.

Al momento de su muerte, Pagotto presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también integraba la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.