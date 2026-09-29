Conmoción en el deporte: una figura de la lucha libre murió tras una pelea Su fallecimiento fue confirmado por la compañía de lucha libre a la que pertenecía. Sus seguidores quedaron impactados por la noticia, ya que se conoció tan solo un día después de ser protagonista de un combate. Por Agregar C5N en









Benjamin Satterley tenía 40 años.

La industria de la lucha libre está de luto tras la muerte de Benjamin Satterley de forma inesperada, al día siguiente de su última pelea. Así lo confirmó la compañía de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) mediante un comunicado en redes sociales.

Benjamin Satterley era conocido como PAC en el mundo de la lucha libre, nació en Newcastle upon Tyne, Inglaterra y comenzó su carrera en 2004 llegó a actuar para organizaciones de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos e increíbles habilidades sobre el cuadrilátero.

Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images "Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019, ostentó varios campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de la compañía", expresó AEW en redes sociales. Hasta el momento, ni desde la compañía ni sus familiares confirmaron la causa de su fallecimiento.

Sin embargo desde la página Wrestling News informaron que "PAC fue encontrado sin respuesta en un automóvil afuera de un restaurante CAVA en Des Plaines, Illinois, alrededor de las 4 p.m. del domingo. Fue declarado muerto a las 4:08 p.m., según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook. La llamada al 911 se realizó después de que los clientes vieran a Ben desmayado en su vehículo".