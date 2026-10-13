Se confirmó el árbitro para Racing-Independiente: quién dirigirá el clásico de Avellaneda La AFA confirmó las autoridades para la fecha 13 del Torneo Clausura. El réferi bahiense dirigirá por tercera vez el cruce entre el Rojo y la Academia en el Cilindro, acompañado por Germán Delfino en el VAR. Por Agregar C5N en









El árbitro, de 44 años, será el juez del clásico de Avellaneda. Getty Images

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en una nueva edición del clásico entre Racing Club e Independiente. El trascendental encuentro se disputará este domingo 18 de octubre a las 14.45 en el Estadio Juan Domingo Perón, correspondiente a la decimotercera jornada del Torneo Clausura. El juez bahiense, de 44 años y con recorrido internacional en el Mundial 2026, asumirá la responsabilidad de controlar uno de los partidos de mayor tensión del fútbol argentino.

Para este compromiso interzonal, la nómina arbitral designada por la AFA estará compuesta por Cristian Navarro y Miguel Savorani como asistentes de línea 1 y 2, mientras que Ezequiel Billone cumplirá la función de cuarto árbitro. La supervisión tecnológica estará radicada en el predio de la AFA en Ezeiza, donde Germán Delfino estará al frente del VAR con el apoyo de Gastón Suárez como AVAR.

#Arbitraje | La @afa designó las autoridades de la #fecha13 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026



Más información:https://t.co/4HITNHU6UY pic.twitter.com/4oHDmH3rsn — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 13, 2026 Este choque representará el tercer clásico de Avellaneda comandado por Tello, con el dato distintivo de que será la primera vez que dirija el enfrentamiento en la cancha de Racing. Su historial en el clásico se encuentra en absoluta paridad con una victoria para cada club, ambas registradas en el estadio de Independiente: la victoria del Rojo por 1-0 en la Liga Profesional 2021 y el triunfo de la Academia por idéntico resultado en febrero de 2024. En las estadísticas generales con cada institución, Racing cosecha 9 victorias, 3 empates y 6 derrotas en 18 juegos bajo su arbitraje, mientras que Independiente suma 9 triunfos, 6 igualdades y 2 caídas en 17 encuentros.

Ambos equipos llegan a la cita inmersas en momentos de recambio y marcada irregularidad en el certamen. Racing atraviesa una crisis deportiva tras cosechar solo 3 triunfos en sus últimos 10 partidos, lo que derivó en la partida del técnico Juan Pablo Vojvoda y la asunción interina de Sebastián Romero, en medio de un clima de cuestionamientos hacia la conducción que encabeza Diego Milito. Por su parte, Independiente sustituyó a Gustavo Quinteros por Jadson Viera -quien registra 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 7 presentaciones-, con la atención repartida entre el plano deportivo y los comicios institucionales pautados para el 13 de diciembre.

El anuncio de las autoridades para la fecha 13 dejó además una importante novedad disciplinaria: la ausencia de Nicolás Lamolina en la nómina de la Primera División. Lamolina quedó marginado de las designaciones de la máxima categoría tras el escándalo protagonizado en el encuentro de Primera Nacional entre All Boys y Godoy Cruz, donde rectificó la sanción de un penal cobrando tiro libre tras observar la repetición del partido en un teléfono celular.