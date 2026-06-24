Se confirmó cuándo debutará el Vasco Arruabarrena como DT de Boca

El Xeneize disputará una serie de partidos que marcarán el inicio del ciclo del nuevo DT, quien volvió al club y reemplazó a Claudio Úbeda.

Boca jugará dos partidos amistosos previos a su vuelta a la actividad oficial, que se llevarán a cabo durante el Mundial 2026 y marcarán el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador , después de que asumiera en su segundo ciclo como DT del Xeneize.

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El periodista Augusto Cesar, quien cubre habitualmente la actividad de Boca, informó en la red social X que el conjunto de La Ribera diagramó un par de encuentros preparatorios: "El sábado 4/7 Boca jugará su primer amistoso (rival a confirmar) en Casa Amarilla a puertas cerradas. Será por la mañana. El miércoles 8 jugará en Salta (rival a confirmar, sería un equipo extranjero). Será en el Estadio Padre Martearena y con público. Horario a confirmar. Irá por TV".

En tanto, el primer partido oficial del Xeneize luego de la asunción de Arruabarrena será contra Sarmiento de Junín el 16 de julio, en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. La organización del torneo todavía no confirmó el horario ni la sede en la que se disputará el partido.

Por lo pronto, el DT firmó su contrato con el club el 18 de junio hasta el 31 de diciembre de 2027. "El cuerpo técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)", informó la institución en un comunicado sobre los asistentes del entrenador.

El flamante entrenador diagramó una pretemporada intensa, con una fuerte carga de trabajo y una exigencia física que marcó el tono de sus primeros días al mando . El Vasco se sentó por primera vez en el banco de suplentes en agosto de 2014 para reemplazar nada más ni nada menos que a Carlos Bianchi: durante un año y medio dirigió 73 partidos, con un saldo de 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas, y logró consagrarse en el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015.

Su primer ciclo también quedó marcado por las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, del recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera. El 2016 tuvo un mal arranque y se fue tras perder con Racing en la quinta fecha.

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Boca comenzó la pretemporada y se encuentra activo en el mercado de pases: el puesto que apunta es a un arquero donde la primera opción es el campeón del mundo, Gerónimo Rulli, a quien ya contactó para conocer su situación contractual.

El arquero de 34 años, que actualmente está disputando el Mundial 2026, tiene contrato vigente con Olympique de Marsella hasta junio de 2027, pero su vínculo se extendió automáticamente por una campaña más luego de cumplir con una determinada cantidad de partidos disputados.

De igual modo, desde el Xeneize no pierden las esperanzas por lo que ya le habría hecho llegar el contrato que pretende ofrecer. Aunque la salida del arquero en este mercado aparece como una operación compleja, ya que la única salida concreta sería ejecutar su cláusula de rescisión, fijada en 9 millones de euros.