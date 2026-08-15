Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.000.000 pesos a 30 días en agosto 2026 Las diferencias en los rendimientos pueden modificar de manera importante el dinero que se obtiene al finalizar la inversión. Conocé cuánto podría generar el capital según la entidad elegida. Por Agregar C5N en









Un plazo fijo permite conocer de antemano cuánto dinero se puede obtener al finalizar el período de inversión.

El rendimiento depende del porcentaje que ofrece cada banco.

La diferencia entre entidades puede representar varios miles de pesos.

El monto final incluye el capital inicial más los intereses generados.

Las condiciones pueden variar según el banco y el momento de realizar la operación. El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento en pesos sin asumir grandes riesgos. Este mes, los valores que ofrecen los bancos presentan diferencias importantes, por lo que comparar antes de realizar la operación puede generar una diferencia en el resultado final.

Para una inversión de $1.000.000 por un plazo de un mes , el interés depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad. El Banco Central cuenta con un comparador oficial que permite consultar las tasas informadas por los bancos para colocaciones online a cuatro semanas.

Cuánto ganas por depositar $1.000.000 en un plazo fijo según el banco La ganancia que puede obtener un ahorrista por colocar $1.000.000 a 30 días depende de la tasa que ofrezca cada entidad. En agosto de 2026, las diferencias entre bancos pueden representar varios miles de pesos al momento del vencimiento. Tomando como referencia las tasas informadas para agosto, Banco Nación, con una TNA del 19%, permite obtener aproximadamente $15.616 de intereses en 30 días. De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría alrededor de $1.015.616.

En Banco Provincia, con una tasa del 21%, el rendimiento aproximado sería de $17.260, por lo que el monto final alcanzaría los $1.017.260. En Banco Macro, con una TNA del 18,5%, el interés estimado sería de $15.205, con un total de $1.015.205 al vencimiento.

plazo fijo Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación En el caso del Banco Nación, las referencias de agosto ubican la tasa para colocaciones electrónicas en torno al 19% TNA. Con $1.000.000 a 30 días, el interés sería de aproximadamente $15.616, por lo que al finalizar el período se obtendrían cerca de $1.015.616. La entidad establece un plazo mínimo de 30 días para el plazo fijo electrónico y permite elegir entre renovación total, renovación únicamente del capital o no renovar al vencimiento.