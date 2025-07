Se acabó la novela: Maxi Salas se despidió del plantel de Racing y se sumará a River

El delantero todavía no ejecutó la cláusula de rescisión, pero no viajará a San Luis con el equipo para disputar el encuentro por Copa Argentina. Ya retiró sus pertenencias del club y salió por una puerta alternativa para no cruzarse con periodistas partidarios.