Scaloni se quejó por los precios de las entradas y reveló la fortuna que pagó para adquirirlas

Al mismo tiempo hizo mención a la revolución que genera en los fanáticos estar presente en los estadios que juega la Selección y el precio que debieron pagar para dar el presente, por ejemplo, este jueves en el estadio Monumental y confesó que él también pagó el altísimo costo de los tickets.

“Las entradas tuve que comprar 9, así que imaginate. Me gasté 900 mil pesos. Las pagué, cómo no las voy a pagar. Después te muestro el recibo si querés”, reconoció el entrenador campeón y reconoció que “como a todos me cuesta mucho”. “Pero no soy nadie para poner el precio de las entradas. Yo por mí que vaya gratis la gente”, agregó en referencia al costo de los tickets que rondaron desde los $19.000 hasta los $89.000, dependiendo la ubicación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1699442652473622960&partner=&hide_thread=false "TUVE QUE COMPRAR 9 ENTRADAS...". Scaloni fue consultado sobre el precio de las entradas y señaló que él compró tickets y el costo que tuvo. pic.twitter.com/tByJx7kFrb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2023

El objetivo de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026

De cara a camino que recorrerá Argentina en las Eliminatorias 2023 de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, el entrenador Lionel Scaloni advirtió que “ahora será mucho más complejo jugar contra los rivales y ninguno se puede dormir”.

Respecto al equipo que debutará ante Ecuador “no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos”, mientras que advirtió que “el pasado ya está y ahora hay que seguir” luego de la conquista en el Mundial de Qatar 2022.

“La charla que tuvimos con los jugadores apenas los vimos fue que lo pasado ya está. Fue muy lindo, histórico, pero ahora hay que seguir. El ADN del jugador de fútbol, y más del argentino, es continuar ganando”, sostuvo y dejó en claro que Argentina siempre debe ser protagonista sin importar lo “logrado” en el Mundial de Qatar 2022, en la Copa América 2021 y en la Finalíssima 2022.

“Que nos salgan a jugar de otra manera porque somos campeones no nos cambia en nada. Siempre nos jugaron con otra motivación. Tenemos que protagonizar los partidos y los rivales saben que deben jugarnos con recaudos. Obviamente, al ser campeones del mundo todo se magnifica”, analizó.