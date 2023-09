Scaloni confirmó qué hará con Messi en esta doble fecha de Eliminatorias

En ese sentido, el entrenador recalcó el hecho de que el capitán, si se encuentra en buen estado físico durante las Eliminatorias, “jugará todo lo que pueda jugar”. Además, descartó cualquier tipo de cuidado particular para el futbolista.

“No tenemos otra intención, es importante para el equipo que esté en la cancha. No tenemos por qué ahorrarlo si no tiene nada”, señaló.

El DT también habló sobre cómo lo ve jugando en Inter Miami: “Lo veo como lo ven todos, que está feliz y contento. En la misma línea, criticó de forma solapada al PSG y comentó que “encontró un lugar donde lo quieren porque él necesita jugar al fútbol y ser feliz”.

Lionel Scaloni Telam

El entrenador, además, definió a las Eliminatorias Sudamericanas como “las más difíciles” y evaluó: “El nivel ha ido levantando y tenemos que seguir compitiendo, es la realidad. Tendremos momentos difíciles, no todo será color de rosa. Tenemos que estar unidos y el grupo sabrá sacarlo adelante. La gente se conoce más, el tiempo ayuda”.

Pezzella: "Si fuese por mí, que Messi continúe 20 años más"

El defensor de la Selección argentina Germán Pezzella expuso el deseo de que el capitán y máxima figura del equipo, Lionel Messi, continúe en la Selección argentina y pueda jugar las grandes competencias como la Copa América Estados Unidos 2024 y la Copa del Mundo 2026 en EEUU, Canadá y México.

"Hace tiempo que lo vemos disfrutar a Messi acá. Él sabrá hasta cuando seguir, pero si fuese por mí, que continúe 20 años más", explicó el zaguero de Betis de España durante una rueda de prensa en el predio de la AFA.

En la misma línea, detalló lo que genera el 10 en el plantel y el camino que marca, luego de lograr el campeonato del mundo en Qatar 2022: "Messi te motiva, siempre quiere más. Tenemos que aprender de lo que demuestra. A los chicos también les marca un camino".

german pezzella.webp

De cara al debut ante Ecuador, el jueves a partir de las 17 en el Monumental, Pezzella aseguró que en el plantel de la Selección "hay mucha competencia" y que el entrenador Lionel Scaloni tiene muchas opciones para elegir en distintos puestos. "Vivimos algo tan lindo que lo queremos de vuelta, pero la selección argentina es actualidad. No importa quien estuvo o no, sino la actitud", explicó el ex River.

Enzo Fernández: "Hay que vivir siempre el presente"

El mediocampista Enzo Fernández fue una de las piezas clave para la coronación de la Selección argentina en Qatar 2022 y, a partir de sus 22 años, será uno de los estandartes hacia el futuro del equipo que entrena Lionel Scaloni.

"Comienza un nuevo camino y estamos muy contentos. Seguimos disfrutando porque sabemos lo que representa el mundial ganado", destacó el volante de Chelsea, que aclaró que "en el fútbol no se disfruta mucho, hay que vivir siempre el presente".