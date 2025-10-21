Quién es Sanae Takaichi, la primera mujer en ser primera ministra de Japón

Conservadora y admiradora de Margaret Thatcher, es líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y fue ministra de Seguridad Económica, de Estado de Comercio e Industria y Asuntos Internos y Comunicaciones.

Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón , hizo historia al ser elegida este martes primera ministra del país tras ganar en ambas cámaras del Parlamento, lo que la convierte en la primera mujer que ocupa el cargo , que existe desde 1885.

Takaichi obtuvo 237 votos , superando al jefe del opositor Partido Constitucional Democrático, Yoshihiko Noda, con 149 votos, y a otros candidatos. La Cámara de Consejeros también celebró su votación, pero ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Takaichi lideró con 123 votos, seguida de Noda con 44.

Como resultado, se realizó una segunda vuelta en la Cámara Alta entre Takaichi y Noda, en la que Takaichi resultó finalmente vencedora.

Al ganar en ambas cámaras, fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo . De línea conservadora dura, y seguidora de Margaret Thatcher, se espera que su gestión de un giro hacia la derecha.

Con 64 años, Takaichi selló una alianza con el Partido de la Innovación (Ishin) para garantizar la continuidad de los conservadores en el poder , tras la ruptura de la histórica coalición con el partido centrista Komeito.

Nacida en Nara en 1961, tenía un padre oficinista y una madre policía, por lo que la política era un tema muy ajeno a su crianza. Su inspiración política surgió en la década de 1980, durante el auge de las tensiones comerciales entre su país y EEUU.

Decidida a comprender la percepción estadounidense sobre Japón, trabajó en la oficina de la congresista demócrata Patricia Schroeder, conocida por sus críticas al país nipón. Si bien perdió tras presentarse a sus primeras elecciones parlamentarias en 1992, persistió, ganó un escaño un año después y se unió al PLD en 1996.

Desde entonces, fue elegida diputada diez veces y perdió solo una, ganándose la reputación de ser una de las voces conservadoras más francas del partido. Entre sus cargos gubernamentales, fue ministra de Seguridad Económica, de Estado de Comercio e Industria y Asuntos Internos y Comunicaciones.

Sanae Takaichi primera ministra Japón AFP

"Mi objetivo es convertirme en la Dama de Hierro", dijo a un grupo de escolares durante su reciente campaña. Así, es conocida por sus opiniones conservadoras, incluida su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y una creciente demanda de permitir que las mujeres casadas mantengan sus apellidos de soltera, detalló BBC.

Pese a ser la primera mujer en llegar a este puesto, muchas jóvenes se muestren escépticas de su victoria debido a sus convicciones entendidas hoy como tradicionales. Durante su reciente campaña propuso ampliar los servicios hospitalarios para la salud de las mujeres y dar un mayor reconocimiento a los trabajadores de apoyo doméstico.

Al elegir a Takaichi, se espera que el Partido Liberal Democrático (PLD) recupere a los votantes conservadores, muchos de los cuales se habían inclinado por el partido de extrema derecha Sanseito después de desilusionarse con las opciones habituales.