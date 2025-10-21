21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es Sanae Takaichi, la primera mujer en ser primera ministra de Japón

Conservadora y admiradora de Margaret Thatcher, es líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y fue ministra de Seguridad Económica, de Estado de Comercio e Industria y Asuntos Internos y Comunicaciones.

Por
Sanae Takaichi es la primera mujer en ser primera ministra de Japón.

Sanae Takaichi es la primera mujer en ser primera ministra de Japón.

Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, hizo historia al ser elegida este martes primera ministra del país tras ganar en ambas cámaras del Parlamento, lo que la convierte en la primera mujer que ocupa el cargo, que existe desde 1885.

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.
Te puede interesar:

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Takaichi obtuvo 237 votos, superando al jefe del opositor Partido Constitucional Democrático, Yoshihiko Noda, con 149 votos, y a otros candidatos. La Cámara de Consejeros también celebró su votación, pero ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Takaichi lideró con 123 votos, seguida de Noda con 44.

Como resultado, se realizó una segunda vuelta en la Cámara Alta entre Takaichi y Noda, en la que Takaichi resultó finalmente vencedora.

Al ganar en ambas cámaras, fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo. De línea conservadora dura, y seguidora de Margaret Thatcher, se espera que su gestión de un giro hacia la derecha.

Quién es Sanae Takaichi, la primera mujer en ser primera ministra de Japón

Con 64 años, Takaichi selló una alianza con el Partido de la Innovación (Ishin) para garantizar la continuidad de los conservadores en el poder, tras la ruptura de la histórica coalición con el partido centrista Komeito.

Nacida en Nara en 1961, tenía un padre oficinista y una madre policía, por lo que la política era un tema muy ajeno a su crianza. Su inspiración política surgió en la década de 1980, durante el auge de las tensiones comerciales entre su país y EEUU.

Decidida a comprender la percepción estadounidense sobre Japón, trabajó en la oficina de la congresista demócrata Patricia Schroeder, conocida por sus críticas al país nipón. Si bien perdió tras presentarse a sus primeras elecciones parlamentarias en 1992, persistió, ganó un escaño un año después y se unió al PLD en 1996.

Desde entonces, fue elegida diputada diez veces y perdió solo una, ganándose la reputación de ser una de las voces conservadoras más francas del partido. Entre sus cargos gubernamentales, fue ministra de Seguridad Económica, de Estado de Comercio e Industria y Asuntos Internos y Comunicaciones.

Sanae Takaichi primera ministra Japón

"Mi objetivo es convertirme en la Dama de Hierro", dijo a un grupo de escolares durante su reciente campaña. Así, es conocida por sus opiniones conservadoras, incluida su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y una creciente demanda de permitir que las mujeres casadas mantengan sus apellidos de soltera, detalló BBC.

Pese a ser la primera mujer en llegar a este puesto, muchas jóvenes se muestren escépticas de su victoria debido a sus convicciones entendidas hoy como tradicionales. Durante su reciente campaña propuso ampliar los servicios hospitalarios para la salud de las mujeres y dar un mayor reconocimiento a los trabajadores de apoyo doméstico.

Al elegir a Takaichi, se espera que el Partido Liberal Democrático (PLD) recupere a los votantes conservadores, muchos de los cuales se habían inclinado por el partido de extrema derecha Sanseito después de desilusionarse con las opciones habituales.

Noticias relacionadas

TalHaimi era un suboficial y formaba parte del equipo de respuesta rápida del kibutz.

Israel confirmó la identidad de otro rehén asesinado y entregado por Hamas

Nicolas Sarkozy salió de su casa junto a su esposa, Carla Bruni, para ir a la cárcel.

Nicolas Sarkozy comenzó su condena en la cárcel: así es la prisión en la que podría pasar los próximos cinco años

Acusan a Israel de violar el alto el fuego.

Autoridades de Gaza confirmaron 80 muertes y acusan a Israel de violar el alto el fuego

Javier Milei junto a Donald Trump.

Productores ganaderos de Estados Unidos rechazan importar más carne de Argentina

Rodrigo Paz Pereira y María Corina Machado.

Paz Pereira habló con Corina Machado: "Queremos recuperar la democracia en Venezuela"

Donald Trump junto a Xi Jinping.

Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 11 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 18 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 18 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 24 minutos
El look que compartió Dybala con sus seguidores.

Dybala, un ícono de la moda fuera de la cancha: su total denim casual y oversize que es tendencia

Hace 29 minutos