Entre la desobediencia y renovación: ¿la orden en el Gran Premio de Austin fue una prueba para Colapinto?

Alpine sacó un comunicado en el que expresaba su decepción por el accionar del argentino, pero por el momento Flavio Briatore no se pronunció al respecto. Este martes habrá una reunión interna clave para analizar su conducta.

Colapinto sobrepasó a Gasly sobre el final cuando el equipo le había pedido que mantengan las posiciones

Colapinto sobrepasó a Gasly sobre el final cuando el equipo le había pedido que mantengan las posiciones

Franco Colapinto quedó envuelto en una gran polémica luego del Gran Premio de Austin por desobedecer una orden directa de su equipo. Alpine, con Steve Nielsen al mando, lanzó un fuerte comunicado mostrando su “decepción” por comportamiento, pero Flavio Briatore aún no se pronunció.

“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio
El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

¿La decisión del equipo en Estados Unidos fue una prueba para el pilarense? Hace unas semanas, el asesor fue consultado sobre qué le faltaba para asegurar su continuidad en el equipo en 2026 y su respuesta fue simplemente “ir más rápido”.

A Colapinto se le habrá venido a la cabeza ese comentario, tomó nota y ejecutó la acción. También hay que tener en cuenta que el argentino se define su futuro en la máxima categoría, ya que por ahora no tiene asegurada su butaca para el año próximo, como sí lo tiene Gasly.

En la vuelta 55 de 56, el argentino superó a su compañero pese a la instrucción de su ingeniero, Stuart Barlow, de conservar el orden hasta el final. “¿Qué, mantener posiciones? Pero es lento”, respondió el ex – Williams y en la curva 1, ejecutó el sobrepaso y terminó 17º, una posición por delante de su compañero.

Tras finalizar la carrera, el piloto de 22 años se justificó diciendo que “era lo correcto”. “Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas, iba un segundo y pico más lento”, aseguró ante la prensa.

Colapinto

En esa línea, el equipo francés emitió un comunicado a través de su director deportivo, Nielsen, quien expresó su descontento con lo ocurrido: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Ahora, el medio Carburando, indicó que este martes habrá una reunión interna entre todas las partes, donde se discutirá sobre la reacción de desobediencia de Colapinto, en la antesala del Gran Premio de México.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima fecha será nuevamente en el continente americano: se disputará el Gran Premio de México el fin de semana que viene y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30
  • Prácticas Libres 2: 19

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30
  • Clasificación: 18

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17
