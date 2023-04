Santiago Maratea anunció cuándo arrancará la colecta solidaria para Independiente

River vs Independiente: se picó en el túnel entre Báez y Borja, con invitación a pelear

Luego, ante la consulta sobre el inicio de la colecta, aseguró que será “prontísimo, pero todavía no les quiero decir. Quizás antes del domingo en el partido contra Belgrano en Avellaneda ya estemos por la mitad de la colecta".

Días atrás, el influencer había asegurado que en el club "hay una unión de hinchas para salir adelante" e incluso remarcó estar "muy seguro de lo que estoy haciendo. Se perfectamente con quién estoy hablando y sé mucho de la realidad del club que no sé si todos lo saben. No necesito la opinión de cualquiera".

Además, en declaraciones al programa Irrumpe La Criti consideró que Independiente "es uno de los más grandes de la Argentina, que está en una situación muy crítica y que hay una unión de hinchas para que esto salga adelante, pero no hay una figura que genere confianza y yo no soy más que esa figura".

Cómo será la colecta solidaria que hará Santiago Maratea para Independiente

Para llevar a cabo su implementación todavía resta definir el CUIT y la web para su arranque formal donde los hinchas, socios o cualquiera que este dispuesto a ayudar al club, podrá realizar el aporte de una suma de dinero.

La iniciativa, según expresó el presidente interino Néstor Grindetti, nació por parte del influencer y Juan Marconi, el vicepresidente, quienes mantienen un buen vínculo hace varios meses por fuera de lo deportivo y van a coordinar cómo será el proceso.

De todas maneras, no es la única estrategia que tiene pensada la Comisión Directiva de club, para recaudar fondos. Paralelamente se está trabajando en la conformación de un fideicomiso para acercar al club a otros aportantes, pero en este caso en otros niveles de montos de dinero. No se tratará de donaciones, sino de prestamos que podrán tener o no intereses.