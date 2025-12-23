San Lorenzo: la Justicia rechazó un pedido de Marcelo Moretti y ratificó la acefalía El Juzgado Civil N°51 denegó una solicitud del expresidente del Ciclón para anular una reunión en el club, en la que renunciaron la mayoría de sus autoridades y se decretó la acefalía. Por + Seguir en







Marcelo Moretti fue apartado como presidente de San Lorenzo. Instagram

El Juzgado Civil N°51 rechazó un pedido de Marcelo Moretti para anular la reunión de la Comisión Directiva de San Lorenzo en la que se declaró la acefalía del club, en el marco de la crisis que atraviesa el Ciclón. De esta manera, denegó que vuelva a ser el presidente de la institución.

En la resolución, el juzgado se refirió a la presentación de Moretti y advirtió que "el pretensor no ha expresado -menos aún acreditado de forma liminar- cuáles serían las razones que lo conducen a cuestionar los actos asociativos que menciona, ni por qué considera que dichos actos son cuestionables".

"Por lo demás, tampoco existe en su presentación ningún argumento que permita analizar la configuración del peligro en la demora, es decir, de la necesidad de adoptar la cautela que pretende a fin de evitar la frustración de los derechos que invocaría en el proceso principal", agregó en esta línea.

Juzgado Civil fallo Marcelo Moretti El fallo fue del Juzgado Civil N°51 Redes sociales El fallo judicial valida el escenario actual del club y suspende cualquier intento de restitución de Moretti en el cargo. Se trata de un nuevo revés para el dirigente, que ya había intentado un camino similar en septiembre, cuando una cautelar favorable le permitió retomar el mando de la institución.

En tanto, previamente, Moretti había afirmado que la Justicia fallaría a su favor, lo que finalmente no ocurrió. "La Asamblea que se dio va a quedar nula. La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato para el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo", marcó en diálogo con Picado TV.

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo y las elecciones serán el 30 de mayo Un grupo de asambleístas de San Lorenzo resolvió este lunes que el 30 de mayo de 2026 se realizarán elecciones anticipadas en el Ciclón, en el marco de un encuentro que se desarrolló este lunes por la crisis institucional en el club. Durante la asamblea, la fórmula Sergio Costantino-Valeria Carta Moglietta fue elegida para estar al frente del club hasta el 30 de mayo, cuando se realizarán la elecciones ordinarias. Costantino derrotó 35 a 31 votos a Matías Lammens y será el presidente de la comisión transitoria. De la reunión formaron parte 78 de 90 asambleístas habilitados, que también apuntaron a resolver la dirigencia provisional. Sergio Costantino (Por Amor a San Lorenzo), Matías Lammens, César Francis (Volver a San Lorenzo), y Manuel Agote (Movete Boedo Movete) encabezaron las listas.