23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

San Lorenzo: la Justicia rechazó un pedido de Marcelo Moretti y ratificó la acefalía

El Juzgado Civil N°51 denegó una solicitud del expresidente del Ciclón para anular una reunión en el club, en la que renunciaron la mayoría de sus autoridades y se decretó la acefalía.

Por
Marcelo Moretti fue apartado como presidente de San Lorenzo.

Marcelo Moretti fue apartado como presidente de San Lorenzo.

Instagram

El Juzgado Civil N°51 rechazó un pedido de Marcelo Moretti para anular la reunión de la Comisión Directiva de San Lorenzo en la que se declaró la acefalía del club, en el marco de la crisis que atraviesa el Ciclón. De esta manera, denegó que vuelva a ser el presidente de la institución.

Marcelo Moretti fue apartado como presidente de San Lorenzo.
Te puede interesar:

Asamblea clave en San Lorenzo: las elecciones serán el 30 de mayo y Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio

En la resolución, el juzgado se refirió a la presentación de Moretti y advirtió que "el pretensor no ha expresado -menos aún acreditado de forma liminar- cuáles serían las razones que lo conducen a cuestionar los actos asociativos que menciona, ni por qué considera que dichos actos son cuestionables".

"Por lo demás, tampoco existe en su presentación ningún argumento que permita analizar la configuración del peligro en la demora, es decir, de la necesidad de adoptar la cautela que pretende a fin de evitar la frustración de los derechos que invocaría en el proceso principal", agregó en esta línea.

Juzgado Civil fallo Marcelo Moretti
El fallo fue del Juzgado Civil N°51

El fallo fue del Juzgado Civil N°51

El fallo judicial valida el escenario actual del club y suspende cualquier intento de restitución de Moretti en el cargo. Se trata de un nuevo revés para el dirigente, que ya había intentado un camino similar en septiembre, cuando una cautelar favorable le permitió retomar el mando de la institución.

En tanto, previamente, Moretti había afirmado que la Justicia fallaría a su favor, lo que finalmente no ocurrió. "La Asamblea que se dio va a quedar nula. La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato para el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo", marcó en diálogo con Picado TV.

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo y las elecciones serán el 30 de mayo

Un grupo de asambleístas de San Lorenzo resolvió este lunes que el 30 de mayo de 2026 se realizarán elecciones anticipadas en el Ciclón, en el marco de un encuentro que se desarrolló este lunes por la crisis institucional en el club. Durante la asamblea, la fórmula Sergio Costantino-Valeria Carta Moglietta fue elegida para estar al frente del club hasta el 30 de mayo, cuando se realizarán la elecciones ordinarias.

Costantino derrotó 35 a 31 votos a Matías Lammens y será el presidente de la comisión transitoria. De la reunión formaron parte 78 de 90 asambleístas habilitados, que también apuntaron a resolver la dirigencia provisional. Sergio Costantino (Por Amor a San Lorenzo), Matías Lammens, César Francis (Volver a San Lorenzo), y Manuel Agote (Movete Boedo Movete) encabezaron las listas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Palermo, ídolo de Boca. 

Martín Palermo eligió al delantero del fútbol argentino que llevaría a Boca: "Me gusta"

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Maravilla Martínez se rió cuando un amigo lo pidió para jugar en Boca

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

Boca atraviesa una incertidumbre por su DT.

Un entrenador sorprendió y reconoció que le gustaría dirigir a Boca: "Tienen que darse los momentos"

Rating Cero

Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, muestra a diario su vida cotidiana por redes sociales. 

La angustiante confesión de Juana Repetto sobre el vínculo con sus hijos: "De mal en peor"

El conductor de Telefe adelantó modificaciones en la casa más famosa del país.

Santiago del Moro adelantó un cambio clave en la casa de Gran Hermano

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

últimas noticias

Victoria Villarruel habló con la prensa luego de inaugurar un oratorio.

Victoria Villarruel alerta sobre el desfinanciamiento del Senado y apunta a la Casa Rosada: "Estamos entrando en rojo"

Hace 9 minutos
Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Hace 11 minutos
play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

Hace 34 minutos
El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Hace 51 minutos
play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Hace 54 minutos