Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 21 de agosto La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 21 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ANSES detalló que podrán cobrar este viernes 21 de agosto los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 8.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes con DNI finalizado en 8.

ANSES: Asignación Por Embarazo El organismo detalló que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este viernes con DNI culminado en 8.

ANSES: Asignaciones de pago único Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus beneficios del mes de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.