20 de agosto de 2026 Inicio
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¡El más rápido de todos! Franco Colapinto lidera un impactante ranking de la Fórmula 1

La categoría reina dio a conocer la lista de los pilotos con mejor tiempo de reacción en cada largada en lo que va de la temporada 2026. El argentino de Alpine se adueñó del primer puesto y metió tres de sus partidas en el top 9.

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El argentino de 23 años vuelve a correr este fin de semana.

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La marca que le otorgó el liderazgo absoluto al oriundo de Pilar ocurrió durante el Gran Premio de China, donde Colapinto necesitó de apenas 0.148 segundos para reaccionar al semáforo, una cifra que ningún otro piloto ha podido batir en lo que va del año. Aquella fantástica salida no fue solo un récord estadístico: le permitió avanzar seis posiciones en la primera vuelta (escalando del puesto 12 al 6) para culminar la carrera en la décima colocación y lograr, en ese entonces, su primer punto con Alpine.

Lo más sorprendente del informe de la F1 es que el bonaerense es el único competidor en toda la parrilla que cuenta con tres largadas dentro del top 9 de la temporada. Además de su récord en Shanghái, Colapinto se quedó con el sexto puesto del ranking gracias a las 170 milésimas de segundo que marcó en el Gran Premio de España, y con el noveno lugar tras clavar un tiempo de 181 milésimas en el mítico trazado de Silverstone, durante el GP de Gran Bretaña.

Detrás del oriundo de Pilar se ubica el británico George Russell (Mercedes) con 0.160 segundos logrados en el Sprint de Canadá. Más atrás aparecen figuras consagradas como Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes comparten el tercer lugar con 0.165 segundos, mientras que el vigente campeón Max Verstappen figura con una reacción de 0.178 segundos. Ante este impactante logro, el piloto argentino de 23 años festejó en sus redes sociales con su habitual humor, compartiendo la tabla con el mensaje: "P1 + top9 x3 juuuuuu".

Este gran reconocimiento llega en un momento clave de la temporada. El bonaerense, que acumula 19 unidades en el campeonato y ostenta el récord de no haber abandonado ninguna carrera en lo que va del año, buscará repetir estas formidables largadas en Zandvoort. Deberá hacerlo con un esfuerzo extra, ya que Alpine implementará un importante paquete de actualizaciones que, por el momento, solo estará disponible en el monoplaza de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos: cómo verlo en vivo

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, con motivo de la reanudación del campeonato mundial de automovilismo luego de un receso de cuatro semanas. La 14° jornada se podrá ver a través de Disney + Premium.

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre a las 7:30
  • Clasificación sprint a las 11:30

Sábado 22 de agosto

  • Sprint a las 7
  • Clasificación a las 11

Domingo 23 de agosto

  • Carrera a las 10
Franco Colapinto volverá a competir en Países Bajos, tras el receso estival de tres semanas.

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