Roland Garros: Cerúndolo ganó un partidazo y avanzó por primera vez a los octavos de final 

"Jugué un partidazo, Taylor es un gran rival, top ten. Le cuesta la defensa y sabía que debía atacarlo para no dejarlo jugar tan cómodo porque si no se me iba a complicar. Al principio me costó pero por suerte puede confirmar todo lo que estoy haciendo esta temporada", aseguró a ESPN el tenista argentino, quien cumple su mejor actuación en un torneo grande.

Ruen, su próximo rival en los octavos de final, fue finalista este año de los Masters de Roma y Montecarlo y ganador del ATP 250 de Múnich. El danés le puso punto final al sueño del argentino Genaro Olivieri, a quien le ganó 6-4, 6-1 y 6-3 en 1 hora, 58 minutos en la cancha principal Philippe-Chatrier.

Cerúndolo se metió en la segunda semana de #RolandGarros. pic.twitter.com/7zKH7cdvtV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 3, 2023

Tomás Etcheverry dio el batacazo, barrió al 16° del mundo y avanza en Roland Garros

El tenista argentino Tomás Etcheverry dio el golpe en la tercera ronda de Roland Garros y le ganó al Nº16 del mundo, Borna Coric por 6-3, 7-6(5) y 6-2. Es el triunfo más importante de su carrera que, además, le da la chance de quedar en el top 40. Su historia emocionó a todo París y a toda Argentina.

Jugó, probablemente, el mejor set de su carrera en el inicio del partido. Luego su nivel comenzó a descender y, cuando podía ser superado por su rival en la segunda manga, se envalentonó y revirtió la situación. El saque fue fundamental para poder avanzar en el partido.