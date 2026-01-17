El ex Racing que jugó en España y seguirá su carrera en un equipo de Primera Nacional El volante busca continuidad en una categoría exigente. El objetivo es recuperar protagonismo y regularidad. Por + Seguir en







El mediocampista llega a Gimnasia y Tiro de Salta luego de un recorrido irregular en los últimos años. Goal.com

Un mediocampista con pasado en Racing y experiencia internacional continuará su carrera en la segunda categoría del fútbol argentino.

El jugador fue confirmado como refuerzo de un equipo del norte del país para la temporada 2026.

Llega luego de un último paso breve por la Liga Profesional.

Será su primera experiencia en el ascenso, luego de una extensa trayectoria en primera y el exterior. Walter Montoya definió su futuro y seguirá jugando en el fútbol argentino, aunque fuera de la máxima categoría. El volante, recordado por su etapa en Racing y su posterior salida al fútbol europeo, fue anunciado como refuerzo de un equipo de la Primera Nacional para afrontar la próxima temporada.

El mediocampista llega a Gimnasia y Tiro de Salta luego de un recorrido irregular en los últimos años, marcado por cambios de club y la búsqueda constante de continuidad. Luego de su último paso por Godoy Cruz, donde no logró consolidarse, decidió aceptar un nuevo desafío en una categoría que suele funcionar como plataforma de relanzamiento para jugadores con recorrido.

La contratación se enmarca en un mercado de pases activo dentro de la Primera Nacional, donde varios clubes apostaron por nombres con experiencia en Primera División. En ese sentido, su incorporación aparece como una apuesta fuerte para jerarquizar el plantel y sumar recorrido en una competencia extensa y exigente.

walter montoya Redes sociales La carrera de Walter Montoya Formado en Rosario Central, Walter Montoya tuvo su explosión futbolística entre 2015 y 2016, etapas en las que se destacó como volante por derecha bajo la conducción de Eduardo Coudet. Ese rendimiento despertó el interés de los principales clubes del país y derivó en su transferencia a Sevilla en 2017.

Su paso por el fútbol español fue breve y con escasa participación, lo que motivó su salida hacia Cruz Azul de México. En ese club inició una etapa marcada por préstamos y cambios de equipo, con experiencias en Gremio de Brasil y Racing, antes de regresar nuevamente al fútbol mexicano.

Walter Montoya Redes sociales En 2022 volvió a Rosario Central con la expectativa de recuperar su mejor versión. Si bien fue parte del plantel que obtuvo la Copa de la Liga Profesional en 2023, su participación fue limitada y una lesión importante en el tobillo derecho le impidió consolidarse dentro del equipo. Luego pasó por Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensor Sporting de Uruguay y Godoy Cruz. En el conjunto uruguayo logró mayor continuidad y buenos números, mientras que su último ciclo en Mendoza fue corto. Ahora, el mediocampista nacido en Machagai afrontará su primera experiencia en el Ascenso, con la intención de reencontrarse con su mejor nivel.