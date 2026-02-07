River vs. Tigre, por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV El Millonario recibirá al Matador desde las 20 en un encuentro que tendrá en juego la punta de la Zona B. Por primera vez se venderá alcohol en la cancha. Por + Seguir en







Facundo Colidio será uno de los delanteros de River. FotoBaires

River y Tigre se enfrentarán esta noche, desde las 20, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 que tendrá en juego la punta de la Zona B. El Monumental será el escenario donde el conjunto de Marcelo Gallardo dispondrá de dos cambios en la formación titular, mientras que, en el Matador, Gonzalo "Pity" Martínez podría sumar minutos desde el arranque.

El encuentro contará con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que el juez Yamil Possi será quien estará a cargo del VAR.

El Millonario arrastra un buen comienzo de temporada con dos victoria de local (Barracas y Gimnasia de la Plata) y un empate de visitante (Rosario Central). Además Santiago Beltran, reemplazante en el arco de Franco Armani por una lesión muscular, mantiene la valla invicta desde su debut en la primera división.

Para el duelo de esta noche, el entrenador oriundo de la localidad bonaerense de Merlo dispondrá dos cambios: Matías Viña, expulsado ante el tripero, volverá en lugar de Paulo Díaz; mientras que Maximiliano Salas será la carta goleadora en remplazo de Sebastián Driussi, desgarrado en el duelo ante el Canalla.

Por su parte, Tigre viene de una contundente victoria por 3-1 de local ante Racing y buscará estirar en el Monumental, que por primera tendrá habilitada la venta de alcohol, su buen andar en el certamen y llegar a la punta de su zona, por lo menos hasta que el Independiente Rivadavia haga lo suyo en el cierre de la fecha ante Estudiantes de Río Cuarto.