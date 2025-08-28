River - Unión de Santa Fe, por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV El Millonario pondrá lo mejor que tiene, aunque con dos dudas, para asegurarse el pase a los cuartos de final, donde podría a enfrentarse a Racing. Por su parte, el Tatengue, que tiene un buen andar en el Torneo Clausura, quiere dar el golpe y quedarse con el pase a la siguiente fase. Por







River jugará en Mendoza frente a Unión este jueves desde las 21:15 X: River Plate

River jugará este jueves en Mendoza frente a Unión de Santa Fe en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará a Racing.

El Millonario, que viene de semanas agitadas por sus compromisos por Torneo Clausura y la Copa Libertadores, irá en busca del pase a los cuartos de final con lo mejor que tiene, aunque Marcelo Gallardo maneja dos dudas para el 11 titular.

El Muñeco le dio descanso a los titulares en el choque frente a Lanús, pero el empate sobre el final y el bajo rendimiento en el campo de juego, volverá a poner a los mejores aunque para este encuentro ya tiene a disposición a Paulo Díaz, en defensa, y Maximiliano Salas, en la delantera.

El chileno se resintió en la victoria por penales ante Libertad de Paraguay y tuvo descanso en el cotejo disputado en la Fortaleza, donde volvió a sumar minutos el ex – Racing quien por su buen juego podría ganarle la pulseada a Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, en Mendoza.

Así, en defensa, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña tiene casi asegurado su lugar y el juvenil Lautaro Rivero disputa un lugar con Díaz. En la mitad de cancha, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo le darán equilibrio al equipo.