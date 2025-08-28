River - Unión de Santa Fe, por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

River jugará este jueves en Mendoza frente a Unión de Santa Fe en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará a Racing.
El Millonario pondrá lo mejor que tiene, aunque con dos dudas, para asegurarse el pase a los cuartos de final, donde podría a enfrentarse a Racing. Por su parte, el Tatengue, que tiene un buen andar en el Torneo Clausura, quiere dar el golpe y quedarse con el pase a la siguiente fase.
River jugará este jueves en Mendoza frente a Unión de Santa Fe en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará a Racing.
El Millonario, que viene de semanas agitadas por sus compromisos por Torneo Clausura y la Copa Libertadores, irá en busca del pase a los cuartos de final con lo mejor que tiene, aunque Marcelo Gallardo maneja dos dudas para el 11 titular.
El Muñeco le dio descanso a los titulares en el choque frente a Lanús, pero el empate sobre el final y el bajo rendimiento en el campo de juego, volverá a poner a los mejores aunque para este encuentro ya tiene a disposición a Paulo Díaz, en defensa, y Maximiliano Salas, en la delantera.
El chileno se resintió en la victoria por penales ante Libertad de Paraguay y tuvo descanso en el cotejo disputado en la Fortaleza, donde volvió a sumar minutos el ex – Racing quien por su buen juego podría ganarle la pulseada a Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, en Mendoza.
Así, en defensa, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña tiene casi asegurado su lugar y el juvenil Lautaro Rivero disputa un lugar con Díaz. En la mitad de cancha, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo le darán equilibrio al equipo.
Por su parte, el Tatengue llegó a octavos de final gracias a la victoria por penales a Rosario Central. El equipo de Leonardo Madelón, que está en puesto de clasificación en el Torneo Apertura tras la polémica igualdad con Huracán, sueña con dar el golpe ante el River de Gallardo y seguir avanzando en el torneo más federal del país.