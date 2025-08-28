28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

River - Unión de Santa Fe, por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

El Millonario pondrá lo mejor que tiene, aunque con dos dudas, para asegurarse el pase a los cuartos de final, donde podría a enfrentarse a Racing. Por su parte, el Tatengue, que tiene un buen andar en el Torneo Clausura, quiere dar el golpe y quedarse con el pase a la siguiente fase.

Por
River jugará en Mendoza frente a Unión este jueves desde las 21:15

River jugará en Mendoza frente a Unión este jueves desde las 21:15

X: River Plate

River jugará este jueves en Mendoza frente a Unión de Santa Fe en el marco del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se enfrentará a Racing.

El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa.
Te puede interesar:

La polémica decisión de Gallardo tras el agónico empate de Lanús

El Millonario, que viene de semanas agitadas por sus compromisos por Torneo Clausura y la Copa Libertadores, irá en busca del pase a los cuartos de final con lo mejor que tiene, aunque Marcelo Gallardo maneja dos dudas para el 11 titular.

El Muñeco le dio descanso a los titulares en el choque frente a Lanús, pero el empate sobre el final y el bajo rendimiento en el campo de juego, volverá a poner a los mejores aunque para este encuentro ya tiene a disposición a Paulo Díaz, en defensa, y Maximiliano Salas, en la delantera.

El chileno se resintió en la victoria por penales ante Libertad de Paraguay y tuvo descanso en el cotejo disputado en la Fortaleza, donde volvió a sumar minutos el ex – Racing quien por su buen juego podría ganarle la pulseada a Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, en Mendoza.

Así, en defensa, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña tiene casi asegurado su lugar y el juvenil Lautaro Rivero disputa un lugar con Díaz. En la mitad de cancha, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo le darán equilibrio al equipo.

Por su parte, el Tatengue llegó a octavos de final gracias a la victoria por penales a Rosario Central. El equipo de Leonardo Madelón, que está en puesto de clasificación en el Torneo Apertura tras la polémica igualdad con Huracán, sueña con dar el golpe ante el River de Gallardo y seguir avanzando en el torneo más federal del país.

River – Unión de Santa Fe: hora y televisión

  • Hora: 21:15
  • Televisión: TyC Sports
  • Estadio: Malvinas Argentinas
  • Árbitro: Andrés Gariano

River – Unión de Santa Fe: probables formaciones

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio o Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
  • Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. D. T: Leonardo Madelón.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River enfrentó a Lanús por la 6ta fecha del torneto Clausura. 

Lanús le empató en el último minuto a River en el final de la fecha del Torneto Clausura

Si Lanús le gana a River, no solo le quitará el liderazgo de la Zona B, sino también el invicto

River visita a Lanús con varias modificaciones y con la intención de seguir en la cima de la Zona A

Gallardo pierde un jugador clave para la ida de los cuartos de final.

El problemón que tendrá Gallardo con River para el partido ante Palmeiras por la Libertadores

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.

A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

Maradona fue quien convenció a Palermo de firmar para Boca y no River.

La verdad del por qué Martín Palermo eligió a Boca y no a River: el rol clave de Maradona

Pedri coincidió con Messi en el Barcelona entre 2020 y 2021.

Ex compañero de Messi en Barcelona eligió entre Boca y River: su insólito razonamiento

Rating Cero

El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

Revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Giro total: revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San isidro.

Se conoció el lineup de Lollapalooza Argentina 2026

Nico Vázquez subió un video entrenando.

Nico Vázquez publicó un video en modo soltero tras la separación de Gimena Accardi

Cómo votar a tu favorito en La Voz Argentina.

Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

últimas noticias

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Gremio

La postura de Gorosito por la definición entre Independiente - U de Chile: "Si pasamos directamente, mejor"

Hace 26 minutos
play

Milei, sobre las elecciones: "En septiembre para nosotros va a ser un piso y lo mejor vendrá en octubre"

Hace 29 minutos
Barbieri fue asesinado para robarle su celular.

Crimen de Mariano Barbieri: condenaron a 19 años de prisión al único acusado

Hace 32 minutos
Milei desafió al Congreso en su charla con empresarios.

Milei redobló el desafío al Congreso: "Vamos a vetar cada cosa que inventen"

Hace 54 minutos
El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

Hace 56 minutos