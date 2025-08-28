28 de agosto de 2025 Inicio
El ex campeón con River que casi muere en un accidente y ahora juega en la B de Chile

Se formó en las inferiores del club y le dio un título después de cuatro años de sequía, pero una tragedia marcó su carrera. Desde hace unos años está en el fútbol chileno.

Este jugador fue una de las figuras del River campeón del Clausura 2008.

A lo largo de su historia, River vio surgir muchas joyas de sus inferiores: algunas se consolidaron en Primera, otras no. Entre ellas se destaca el caso de Diego Buonanotte, que pasó de ser campeón y figura del Millonario a sufrir un accidente que lo marcó, y hoy juega en la segunda división de Chile.

El "Enano", surgido de las inferiores del club, quedó en la memoria de los hinchas por ser el autor del doblete con el que River le ganó 2 a 1 a Olimpo para quedarse con el Torneo Clausura 2008 y dar la vuelta olímpica en el Estadio Monumental después de cuatro años de sequía.

Sin embargo, todo cambió el 26 de diciembre de 2009 cuando el futbolista, en ese momento de 21 años, protagonizó un trágico choque en el que fallecieron tres de sus amigos. Aprovechando los días de descanso por las fiestas, Buonanotte viajó desde Teodelina, su ciudad natal en Santa Fe, hasta Farré.

Mientras volvía manejando por la ruta 65 en medio de una intensa lluvia, el Peugeot 307 se despistó, salió de la calzada e impactó contra un árbol. Él fue el único que se salvó, porque llevaba puesto el cinturón de seguridad; sus amigos de la infancia, Alexis Fulcheri (21), Emanuel Melo (21) y Gerardo Suñé (24), murieron.

Buonanotte pasó 12 días internado y recibió asistencia psicológica. La Justicia lo imputó por triple homicidio culposo, pero luego determinó que no conducía bajo los efectos del alcohol y que no había habido negligencia o imprudencia de su parte, por lo que fue sobreseído definitivamente en 2020.

El paso de Diego Buonanotte por River

Diego Buonanotte hizo todas las divisiones inferiores en River y debutó en Primera el 9 de abril de 2006, con apenas 17 años. Ese fue el único partido que jugó en la temporada, pero a partir del año siguiente el técnico Daniel Passarella le dio más continuidad y se fue afianzando en el equipo.

Fue una de las figuras del Clausura 2008, torneo en el que marcó 9 goles, incluyendo los dos de la consagración ante Olimpo. Después del accidente, siguió jugando en el Millonario hasta que en junio de 2011, coincidiendo con el descenso, fue transferido al Málaga.

A partir de ese momento pasó por varios equipos, incluido Universidad Católica, y en 2023 se anunció su regreso al fútbol chileno. Jugó en Unión La Calera y en 2024 fue transferido a O'Higgins, donde permaneció un año. En febrero de 2025, a sus 37 años, se incorporó a Deportes Temuco de la segunda división.

