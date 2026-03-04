4 de marzo de 2026 Inicio
Coudet llegó al país para asumir en River y bromeó con los que lo fueron a buscar: "Los hice madrugar"

El nuevo DT será presentado a las 11:45 en el Monumental y por la tarde dirigirá su primera práctica. Si no hay cambios, debutaría el 12 de marzo ante Huracán.

El ciclo de Eduardo Coudet en River Plate ya empezó a rodar. Apenas pisó suelo argentino, en la mañana del miércoles, el Chacho dejó su primera frase con sello propio: “Los hice madrugar”, soltó ante los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de Ezeiza. Sonrió, saludó y siguió camino.

El Chacho Coudet es presentado como DT de River.
Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino juntos"

Coudet llegó para cerrar los últimos detalles formales de su contrato con el club y ponerse al frente del plantel. En el hall fue recibido por hinchas millonarios que le pidieron fotos y le acercaron palabras de bienvenida. Agradecido, habló de la rapidez con la que se resolvió su desembarco y admitió que el llamado lo tomó por sorpresa. “Se dio todo muy rápido, estoy contento y agradecido”, resumió.

El entrenador, que viene de desvincularse del Deportivo Alavés, será presentado oficialmente a las 11:45 en el Salón Auditorio del estadio Estadio Monumental. El evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del club.

La agenda no dará respiro: desde las 16.30 está previsto que conozca al plantel y conduzca su primer entrenamiento en Núñez. Con la novena fecha del Torneo Apertura postergada por el paro del fútbol argentino, quedó en suspenso el cruce ante Atlético Tucumán, todo indica que su estreno en el banco sería el jueves 12 de marzo, cuando River visite a Huracán en Parque Patricios.

