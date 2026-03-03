River anunció a Chacho Coudet como DT: día, hora y lugar confirmado de su presentación

El Millonario informó que el entrenador, que viene de dirigir al Alavés de España, reemplazará a Marcelo Gallardo luego de su renuncia por los malos resultados del equipo.

El entrenador Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River , en reemplazo de Marcelo Gallardo , quien renunció al cargo debido a los malos resultados del equipo. El Chacho se pondrá al frente de los entrenamientos del Millonario, de cara a los próximos encuentros.

El presidente de River, Stefano Di Carlo , confirmó que Coudet será presentado este miércoles como entrenador del equipo para suceder a Gallardo. "Mañana (este miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, de los detalles operativos, en torno al mediodía va a ser", expresó en diálogo con ESPN.

En este marco, se espera que el debut del Chacho sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura 2026 , debido a que la novena jornada prevista inicialmente para este fin de semana, en la que el Millonario recibirá a Atlético Tucumán en el Monumental, fue postergada para mayo debido a un paro del fútbol argentino.

El contrato del entrenador de 51 años vencía en junio, por lo que el Millonario acordó con el Alavés de España un resarcimiento económico de un millón de euros . Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik y tras el anuncio de la partida de Marcelo Gallardo a cargo del primer equipo.

Fuentes del Millonario confirmaron a C5N que la presentación de Coudet se llevará adelante este miércoles a las 11:45 en el Salón Auditorio del estadio Monumental, con una conferencia de prensa.

Por lo pronto, Di Carlo expuso el motivo por el cual la dirigencia de River se inclinó por el Chacho. "Queríamos que fuera alguien de la casa", expresó.

Coudet dirigió 55 partidos de Alavés, con 17 triunfos, 16 empates y 22 derrotas. Había sido designado al frente del equipo en diciembre de 2024.

El paso de Chacho Coudet como futbolista de River

El paso de Coudet por River Plate se dividió en dos etapas fundamentales: la primera entre 1999 y 2002, y la segunda tras un breve paso por Europa, entre 2003 y 2004. Durante estos años, el mediocampista no solo se destacó por su despliegue por la banda derecha y su capacidad de centro, sino por ser el "alma" del vestuario.

Con 146 partidos jugados, 22 goles y cinco títulos locales bajo el brazo (Apertura 1999, Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004), Coudet se consolidó como una pieza clave en la historia ganadora del club. Sin embargo, también dejó una gran huella en aquel plantel por ser el gran bromista del grupo.

Una de las historias más recordadas ocurrió durante una concentración, cuando en un intento de revancha contra sus compañeros, que lo habían mojado con agua, terminó utilizando un matafuegos a modo de chiste. De forma accidental, afectó temporalmente la visión del delantero Esteban "Bichi" Fuertes.